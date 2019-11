Stasera in tv, mercoledì 13 novembre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto per la prima serata di oggi, elenco dettagliato dei programmi scelti dai canali in chiaro più seguiti.

La giornata è stata lunga e impegnativa? Niente paura, CheDonna.it ha la ricetta magica per farti godere un po’ di meritato relax.

Che ne dici di una sana serata tra divano e televisione? Niente di meglio di un bel film o una serie tv per sgomberare la mente e ricaricare le batterie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Eugenio Campagna chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Scopriamo allora insieme che cosa il piccolo schermo ha da offrirci per la prima serata di oggi. Quali programmi verranno messi in onda? Ce lo svela il palinsesto televisivo, dettagliato elenco canale per canale che andiamo a scoprire insieme.

Buona serata!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 13 ottobre

Rai Uno – Prodigi – La musica é vita (Musicale)

Giovanissimi talenti, ballerini, musicisti e cantanti si sfideranno dinnanzi a celebri giudici, esibendosi nelle loro specialità artistiche inuma competizione all’insegna della solidarietà. Sarà infatti l’occasione per affrontare le problematiche socioeconomiche mondiali di cui UNICEF si occupa quotidianamente. Materiali ideo e testimoniante dirette arricchiranno la serata

Rai Due – Volevo fare la Rock Star – Gente coi bozzi (Fiction)

Mentre Cesare, il bellissimo professore di educazione fisica di Viola, piomba nella vita della famiglia Mazzuccato, Eros persevera nel piano di conquista di Martina ed Emma si introduce di nascosto nella villa di Nice e le due si incontrano.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Il programma cult del piccolo schermo segue anche oggi i misteri ancora insoluti del nostro Paese. Lo farà attraverso inviati sul posto e telefonate in studio.