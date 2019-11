Sanremo 2020, Tiziano Ferro non sarà il co-conduttore di questa nuova edizione dedicata ai giovani. Parla il manager. Tutto quello che c’è da sapere in un video

In queste ultimi giorni si è parlato molto della possibile conduzione di Tiziano Ferro del Festival di Sanremo. Si tratterebbe di una co-conduzione al fianco di Amadeus che però non avrà luogo. Lo ha spiegato Fabrizio Giannini, il manager del cantante.

L’uomo, infatti, ha dichiarato: “Parliamo di Sanremo e ammetto che ne stiamo discutendo ma Tiziano non sarà a Sanremo nel ruolo di co-conduttore. Lui è un cantante. Stiamo studiando cosa fare: Tiziano vuole esserci e Amadeus lo vuole. Ma non vogliamo esserci con un altro medley. Credo che sia preferibile non esserci che passare inosservati come è capitato a molti altri artisti”.

