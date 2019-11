Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà domani nelle varie zone della Penisola, incluse temperature ed eventuali precipitazioni.

Le previsioni meteo di oggi ci parlavano di un tempo in netto peggioramento un po’ ovunque, con precipitazioni spesso anche nevose.

La situazione però potrebbe migliorare nelle prossime ore e, a quanto pare, una notevole variabilità si prospetta all’orizzonte.

Scopriamo allora che cosa il tempo avrà in serbo per noi nelle prossime ore: un dettagliato prospetto ci illustra, zona per zona e regione per regione, la situazione di temperature, precipitazioni e molto altro ancora.

Leggiamo allora insieme le previsioni del tempo per la giornata di giovedì 14 novembre e… dita incrociate!

Previsioni meteo di domani, giovedì 14 novembre

Va facendosi sempre più variabile e sfaccettata la situazione meteorologica della Penisola.

Una giornata che inizierà con il sole in molte regioni peggiorerà poi verso sera, portando piogge da nord a sud e sbalzi di temperatura decisamente fastidiosi.

Scopriamo però più nel dettaglio come questa variabile situazione del meteo si manifesterà nelle varie zone dello Stivale.

Ecco le previsioni meteo di domani.

Nord

Il settentrione italiano appare decisamente diviso con un peggioramento al Nordovest che poi si sposterà verso il Triveneto, con piogge in intensificazione entro sera. La neve si estenderà ora anche a quote più basse, soprattutto in Piemonte. Le temperature si registrano in calo, con massime tra i 6 e i 12 gradi.

Centro

Anche sulle regioni centrali sembra dominare una notevole variabilità, unita per giunta a qualche locale pioggia. La situazione peggiora poi lungo la giornata e tra sera e notte su Sardegna e regioni tirreniche arrivano piogge e temporali. Le temperature in compenso appaiono stabili, con massime comprese tra i 14 e i 17 gradi.

Sud

Anche al meridione il tempo si preannuncia all’insegna di una notevole variabilità e qualche occasionale pioggia giungerà in giornata. Dalla sera e nell’arco della notte si verificheranno però maggiori schiarite. Le temperature saranno però in rialzo, con massime che si registreranno tra i 17 e i 22 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI