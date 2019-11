Masterchef sta per tornare. Scopriamo la data e i giudici della nuova edizione.

Fonte: Instagram @masterchef_it

Gli amanti della cucina e dei talent dove assistere alla crescita dei concorrenti saranno felici di sapere che manca poco all’inizio della nuova edizione di Masterchef Italia.

Con la fine di X Factor, infatti, Sky ha deciso di proseguire con il filone dei talent passando dalla musica alla cucina ed inserendo quindi uno dei programmi culinari più famosi e chiacchierati d’Italia che è ormai giunto alla sua nona edizione.

Scopriamo quindi la data di inizio e chi saranno i giudici che si occuperanno di selezionare il prossimo masterchef d’Italia.

Masterchef 2020, quando inizia e chi saranno i giudici

La data di inizio prevista per Masterchef Italia è quella del 19 Dicembre 2020. Il programma andrà quindi a posizionarsi nella giornata del Giovedì, ormai noto per la presenza di X Factor.

L’edizione targata come quella del 2020, dopo Cracco perderà anche Bastianich e tornerà ad avere al timone tre giudici invece di quattro e questi saranno lo chef Antonino Canavacciuolo (che quest’anno esordirà con un programma tutto suo sulla stessa rete), l’ormai storico giudice Bruno Barbiere e Giorgio Locatelli confermato dopo il fortunato ingresso dell’anno scorso.

Al momento non è ancora noto quanti saranno i concorrenti ma se si pensa alle scorse edizioni si può ipotizzare un numero che va dai 18 ai 22, salvo eccessiva scrematura che di solito avviene già dalla prima puntata.

Si tratta quindi di un’edizione che parte con qualche piccola novità ma che si presenta in versione classica, sia per il taglio che per il numero dei giudici, tornato a quello usuale.

A dare la notizia dell’arrivo di Masterchef è stata la rete Sky che ha diffuso un promo dove si vedono i volti dei giudici su dei manifesti in stile elettorale, tutti intenti a darci appuntamento per il 19 Dicembre, data in cui inizierà la nuova edizione del programma che, sebbene conti almeno due puntate nel corso del 2019, sarà a tutti gli effetti l’edizione che verrà ricordata come quella del 2020. E chissà se tra i motivi per cui ricordare Masterchef Italia 9 non ci sia anche un nuovo volto della cucina italiana. Per scoprirlo bisognerà sintonizzarsi su Sky ed iniziare a seguire il programma che, come ogni anno, si ripromette di far conoscere meglio la cucina italiana, proclamando il masterchef d’Italia dell’anno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ->>>

Masterchef 2019: vince il titolo la siciliana Valeria Raciti

Masterchef Italia celebra il funerale a Cracco: la dura reazione dello chef

Le migliori ricette di Antonino Canavvacciuolo

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI