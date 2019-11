Capelli: Tutte le acconciature Tendenza Inverno 2020

Capelli: ecco tutte le acconciature di tendenza per l’inverno 2020: dal semi-raccolto allo chignon morbido, dai capelli ricci a quelli corti, il look da seguire

acconciature capelli tendenza inverno 2020 (Istock)

Si avvicina il Natale e con esso tutte le feste che si rispettano: da quelle più tradizionali da passare in famiglia, alle feste di fine anno a lavoro, alle uscite con gli amici per un dopo cena o un incontro galante. Insomma, feste a parte, scopriamo i look di tendenza per questo inverno 2020. Ne abbiamo per tutti i capelli: da quelli ricci, ai mossi, ai capelli lunghi sino ai corti, ogni capigliatura avrà l’acconciatura che si rispetti. Che i vostri capelli siano lunghi, medi o corti non importa, infatti ci sono davvero tantissime acconciature che potrete sperimentare per le vostre feste di Natale e Capodanno. Inoltre abbiamo l’imbarazzo della scelta anche per quanto riguarda gli accessori per capelli. Vediamo insieme quali sono le acconciature più attuali e fashion che potete sfoggiare questo Natale e quali accessori potete scegliere per renderle ancora più preziose. Perché non esiste nulla al mondo di una donna orgogliosa dei suoi capelli. E diciamolo, il vero potere, come Sansone, si ha nei capelli e nel modo di acconciarli.

Vediamo allora, tutte le acconciature di tendenza inverno 2020, tutte per voi!

Capelli: Tutte le acconciature di tendenza inverno 2020

capelli acconciature tendenza inverno 2020 (Istock)

Code di cavallo morbide e naturali, raccolti bassi con torchon, trecce spettinate e semi raccolti romantici dettano i nuovi trend acconciature autunno inverno 2019 2020. Tuttavia non mancano hairlook più eleganti e sofisticati, come il raccolto a banana o gli chignon ordinati e le pettinature veloci ma d’effetto tra cui le code alte e le semplici trecce. Insomma, tantissime immagini e idee a cui ispirarsi per gli hairlook invernali! Oggi vogliamo parlare (e mostrarti le foto) delle nuove acconciature per capelli lunghi più in voga del momento, da quelle semplici a quelle più elaborate, per capelli lunghi sciolti e per portare i capelli raccolti.

Partiamo da:

Capelli lunghi lisci: Acconciature con trecce e coda laterale

capelli acconciature inverno 2020 (Istock)

Un must prettamente invernale e di tendenza sono le acconciature con trecce. Trecce morbide, semi spettinate che rendono il vostro look etereo, sbarazzino e sofisticato al tempo stesso. Esistono diversi modi per fare le trecce. Parlando di tendenze acconciature inverno 2020 le trecce non sono certo passate di moda. Si passa dalla treccia spina di pesce o a spiga di grano e si arriva alla maxi treccia rialzata chiamata anche treccia olandese. Bellissima anche la treccia a lisca di pesce inversa!I capelli lunghi e sciolti sono molto eleganti e raffinati e decisamente classici. Adatti a chi non vuole strafare ed eccedere, i capelli sono quasi sempre acconciati mossi, per dare più volume. Da provare anche le onde morbide, in stile diva di Hollywood, raffinate e romantiche al tempo stesso, davvero di classe.

Tra le acconciature tendenza inverno 2020 troviamo code di cavallo formali. La coda alta viene lisciata con la piastra così come la coda laterale. Una ciocca di capelli annodati alla base per nascondere l’elastico con un tocco chic. Jean Louis David crea una doppia treccia francese laterale che termina in una doppia coda posteriore, super glamor!

In tema di nuove tendenze, direttamente dalle sfilate inverno 2020, spicca l’acconciatura a banana dal mood raffinato e bon ton, di chiara ispirazione francese. Questa acconciatura semplice molto classica e dal gusto un po’ retrò, lascia il viso e la fronte completamente scoperti. I capelli sono tutti tirati indietro, avvolti accuratamente con delle forcine, in un’acconciatura a cono molto voluminosa.

Il semi-raccolto romantico e vintage

capelli acconciature tendenza inverno 2020 (Istock)

Semi raccolti morbidi e destrutturati caratterizzano le acconciature capelli inverno 2020. Molto di moda il look rock con doppia coda di cavallo attorcigliata con forcine per un effetto spettinato. Il semi-raccolto esalta le onde dei capelli mossi raccogliendo le ciocche frontali in due torchon laterali bloccandoli poi sulla nuca. I saloni dei parrucchieri internazionali propongono invece acconciature semi raccolte più classiche fermando i capelli sulla nuca con semplici nodi, forcine e fermagli. Quando parliamo di tendenza quest’anno parliamo di acconciature dal retrogusto vintage. Il semi-raccolto, romantico ed elegante è ciò che si intende. Ideale per capelli dalle lunghezze medie-lunghe, particolarmente perfetto se hai un capello tendenzialmente mosso e non perfettamente liscio. In questo modo l’acconciatura durerà di più senza l’uso di lacca ecc. che sono proprio out! La parola d’ordine è naturalezza! Ma il semi-raccolto è adatto anche per i capelli fini, perché si possono nascondere le extensions a clip e bombare la parte raccolta per dare maggior volume. Perfetto anche per chi non riesce a vedersi con i capelli totalmente tirati su. In ultimo, se avete deciso di lasciare i capelli sciolti ma avete paura che vi possano dare fastidio davanti agli occhi, optare per un semi-raccolto romantico è la scelta giusta. Da provare il semi-raccolto fermato con le trecce, per un’acconciatura romantica ed un po’ bohémienne. Perfetta per feste dall’ambientazione più giovane e bucolica. In più, è possibile accessoriare anche il semi-raccolto, con fermagli, piccoli fiori ed applicazioni. Le vere fashion victims quest’anno possono optare per le perle, di grandissima moda sui social.

Acconciature per capelli ricci o mossi: il raccolto, lo chignon impreciso

capelli acconciature tendenza inverno 2020 (Istock)

Messy e fintamente spettinate o più sofisticate, le acconciature per capelli ricci si fanno sempre più particolari. Intrecci e twist vengono abbinati a chignon alti e bassi, mentre le code hanno un effetto loose morbido e sbarazzino, in combinazione con leggere creste frontali. Le acconciature per capelli mossi più eleganti sono i semi-raccolti impreziositi da delicate applicazioni gioiello sulla nuca.Tra le acconciature inverno 2020 un posto di rilievo è occupato dai capelli raccolti con torchon. Una sorta di chignon creato con ciocche di capelli arrotolati. Chi preferisce i raccolti semplici può sempre puntare su chignon alti oppure bassi e morbidi come quelli proposti dagli hairstylist internazionali. Uno chignon tirato invece è un raccolto semplice che diventa elegante grazie a perle e swarovski di ogni tipo, lasciando libero il viso, per la donna di carattere che vuole mettere in mostra tutta la sua bellezza e sicurezza. Dai classici raccolti a quelli più elaborati ed intricati, come quelli che prevedono trecce ed applicazioni che rendono l’acconciatura una vera opera d’arte, perfetta da abbinare ad abiti e makeup più semplici. Lo chignon basso e ordinato è un ever green che ritroviamo anche tra le acconciature autunno 2020. Sulle ultime passerelle abbiamo visto sfilare raccolti con capelli che coprono le orecchie. Il look finale risulta volutamente impreciso, con piccole ciocche al di fuori dello chignon per dare dinamismo a questa pettinatura classica senza stravolgerne l’essenza.

Acconciature capelli corti: il segreto sta negli accessori e nel volume

capelli acconciature tendenze inverno 2020 (Istock)

Se avete i capelli corti, ovviamente ci sono meno acconciature da realizzare. Ma, se saprete usare e mettere in pratica i nostri consigli, siamo certe che potrete arrivare a dei risultati davvero fantastici! Infatti, in commercio ci sono tantissimi accessori che vi potranno aiutare a realizzare delle acconciature super glamour e non scontate. Alcuni esempi sono i cerchietti gioiello super sottili e raffinati, oppure fermagli gioiello piccoli con punti luce, ideali per capelli corti, vaporosi e ondulati. Quanto pensate all‘acconciatura, dovete anche tenere conto di quali tecniche dell’hair style volete mettere in pratica per raggiungere il vostro obbiettivo. Indubbiamente l’alleato migliore per le ragazze con i capelli corti è il volume! Infatti riuscire a rendere i capelli corti belli voluminosi non è difficile, ma servono i prodotti giusti: a lunga tenuta, texurizzanti e volumizzanti. Adatta a tutte le lunghezze, ma in particolar modo ai corti, anche la tecnica dei “glitter roots” è un idea simpatica e un po’ eccentrica. È perfetta per coprire la ricrescita della tinta e allo stesso tempo stupire tutti gli amici con una acconciatura davvero diversa dalle solite! La vostra parola d’ordine sarà risplendere! Realizzarla è davvero molto semplice: scegliete l’acconciatura che preferite, una treccia, la coda di cavallo o dei buns, e spennellate sulla riga e su parte della ricrescita dei glitter.

Le acconciature original chic per la sera e per il giorno

capelli acconciature tendenze inverno 2020 (Istock)

Ma non mancano nemmeno quest’anno acconciature particolari tra le proposte dei marchi leader dell’hair. Intrecci complessi, volumi importanti e combinazioni originali sono grandi protagonisti. Dai mix con trecce e twist alle acconciature raccolte con eleganti volute e ciocche di Capelli colorati dall’effetto color block o bicolore, l’inverno 2020 premia sperimentazione e contrasti!

Le pettinature per la sera dell’inverno 2020 sono più eleganti e prevedono raccolti sofisticati. In base ai propri gusti si può scegliere tra un’acconciatura elegante con effetto tirato oppure pouf morbidi con cotonature sulla sommità e ai lati del capo. Dalle acconciature anni 50 ai look più moderni, la precisione caratterizza tanto i bun tondi quanto i raccolti con boccoli intrecciati o arrotolati dietro la testa in effetti a cascata. Morbidi twist e trecce decomposte vengono tenuti da fermagli gioiello.

Se cercate idee per acconciature da sfoggiare di giorno, sappiate che i volumi dominano le proposte invernali. Le acconciature morbide restano le più gettonate, soprattutto per completare i look da lavoro meno formali. Si spazia dalle trecce abbinate anche ai semi-raccolti agli chignon bassi e “messy” con ciocche lasciate libere ai lati del viso. In cerca di idee per acconciature laterali originali? Intrecci e twist sono grandi protagonisti, in versioni strutturate ma anche in combinazione con uno stile di capelli semi-raccolto dallo stile naturale, perfetti da sfoggiare al sole d’inverno!

