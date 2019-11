Torta in tazza al limone ricetta semplice

Torta in tazza al limone, un dolce semplice e gustoso pronto in soli due minuti. Un dolce semplicissimo che conquisterà tutti

Se pensate che fare una torta in due minuti sia impossibile, vi stupiremo con questa ricetta, per cui occorreranno pochissimi ingredienti e solo 120 secondi. Si tratta della torta al limone in tazza, una ricetta di sicuro successo, che conquisterà tutti.

Una ricetta semplice a cui possiamo aggiungere piccoli articoli per renderla più particole e unica. Ottima idea per una merenda con un amica che ci è venuta a trovare all’improvviso. Per realizzarla oltre agli ingredienti ci occorre una tazza Mug e il forno a microonde.

Torta in tazza pronta in due minuti

La torta in tazza al limone ha tanti vantaggi. Come abbiamo detto la rapidità riusciamo a realizzarla in soli due minuti, il gusto che ci farà conquistare tutti ma soprattutto la facilità.

Ingredienti:

75 g farina 0

40 g zucchero

1 cucchiaio di olio di semi

2 cucchiai succo di limone

1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci

1 cucchiaio di latte

zucchero a velo

scorza grattugiata di un limone

Preparazione:

Per farla infatti non bisogna assolutamente solo essere dei pasticcieri, ma chiunque riuscirà a realizzarla.

Per prima cosa prepariamo due tazze Mug, ma possiamo anche provare ad optare per due tazze più piccole. La cosa importante da ricordare è che il dolce durante la cottura aumenterà quindi non dobbiamo sperare i 3/4 della tazza.

Prendiamo una ciotola e mischiamo la farina con il lievito. Uniamo poi lo zucchero, la scorza di limone, il latt,e l’olio e il succo di limone. Dopo aver mescolato uniamo anche l’uovo e amalgamiamo bene il tutto.

Dobbiamo mescolare benissimo tutti gli ingredienti avendo però cura di non sbatterli troppo, se no avremo una torta meno soffice di quello che desideriamo Dividiamo il nostro impasto per due tazze e mettiamo nel microonde alla massima potenza per 1 minuto. Verifichiamo la cottura proseguiamo per ancora 1 minuto se occorre.

Facciamo intiepidire il nostro dolce e spolveriamo con lo zucchero a velo. Ora non ci resta che gustare la nostra torta.

