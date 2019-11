Test psicologico: scegli la Luna e scopri come sei in amore

Test psicologico: scegli la Luna che più ti attrae e scopri come ti comporti in amore. Sei passionale o sei un fiume in piena? Non pensarci e fai il test!

La luna da sempre influenza consciamente e inconsciamente i nostri pensieri e le nostre azioni, specie in amore. Non per nulla le donne hanno un lato “lunatico”, cioè cambiano in base alle fasi lunari. Ti sei mai chiesta come i tuoi partner ti trovino in determinate situazioni? Perché ti comporti in un certo modo quando hai delle relazioni? Tendi ad essere una tipa passionale, oppure sei più distaccata e fredda? Scopri davvero cosa ti influenza di più e come ti comporti (inconsciamente) in amore.Che ci crediate o meno, questo test fa una correlazione tra la luna e il modo di innamorarsi in base alla propria personalità. Come diciamo spesso, i test non hanno nessuna prova scientifica e di certo neanche la verità in tasca, ma sono semplici giochi da fare per spezzare la routine quotidiana. In che modo ci innamoriamo? Dipende dalla nostra personalità.

Scegli una di questa immagini in pochi secondi, senza rifletterci troppo e scopri che tipo di personalità hai, soprattuto in amore!

Test psicologico: Scegli il tipo di Luna che più ti attrae

1) Luna e città: stravagante e allegra

Se hai scelto la prima figura, la luna in città, sei una persona dall’indole allegra, stravagante e che ama stare in compagnia. Ami il calore delle persone, ti piace parlare e conversare e sei predisposta naturalmente al contatto visivo e tattile con gli altri. Per te la città è sintomo di vita ma anche di divertimento. Sogni una favola d’amore newyorkese che ti rapisca i sensi e ti faccia vivere ogni notte come se fosse l’ultima. Vivi le tue relazioni d’amore con spirito vivace ma, attenzione, perché la città nasconde dietro i suoi grattacieli e muri alti una parte di te che non vuoi far vedere a chi ti sta accanto. Una te diversa, riservata anche se non dai a vederlo Sei una persona gioiosa, ottimista e sempre gentile. Cerchi di aiutare tutti e non fatichi a diventare il leader del gruppo. Sei la classica persona multitasking, fai di tutto, ma spesso non riesci a controllare i tuoi impulsi. Per questo il consiglio è di fare una cosa alla volta, sicuramente sarai meno stressata. Veniamo all’amore, quando ti piace una persona, è la tua risata nervosa che ti tradisce. C’è da dire però che sei una persona difficile nei sentimenti e difficilmente ti lasci andare a storie durature. Ma quando trovi il tuo partner ideale fai fuoco e fiamme, attenzione però a non idealizzare troppo i rapporti e non cercare di fare l’eterna ragazzina con la testa tra le nuvole!

2) Lo spicchio di luna: Misteriosa e pacata

Se hai scelto la seconda figura, sei una persona “misteriosa” o almeno questo vedono di te gli altri. Ti piace non raccontare troppo di te, solo pochi amici, quelli veri, conoscono il tuo lato “oscuro”, la parte che non fai vedere a tutti. C’è da dire anche che sei una persona dal carattere positivo, sei pacata e non ami stare al centro dell’attenzione. Illumini solo chi pensi sia tuo amico. Il tuo carattere ti porta a non fidarti completamente di tutti (e questo è un bene) ma in amore spesso rifugi nel tuo lato misterioso e non lasci troppo spazio a chi vuol conoscerti per davvero. Hai un po’ paura di soffrire? E chi non ce l’ha! Dovresti sperimentare una cosa nuova: accendere anche quell’altra parte di te che, spesso, rimane in ombra. Solo così riuscirai a risplendere in pieno. Ti piace rifugiarti in casa e ami coccolarti con le cose che conosci, pacatezza e mistero sono il tuo lato forte, ma prova a smussare un po’ gli angoli e ad aprirti di più con chi ti vuole bene.

3) La luna e il Mare: Coerente e ambiziosa

La tua caratteristica principale è la coerenza. Hai un invidiabile equilibrio emotivo, sei una persona attenta e generosa. Hai idee molto chiare e forse questo ti penalizza un po’ agli occhi degli altri; sei una persona testarda e pensi di non sbagliare mai. Ricordati che nessuno è infallibile e le opinioni altrui possono aiutarti a crescere. Così come sei esigente al lavoro, sei in amore. Il tuo partner deve essere affidabile al 100%, altrimenti non inizi proprio la relazione. Sai come gestire le tue emozioni e anche se ami più del tuo partner, cerchi sempre di mostrarti matura della relazione. Il tuo lato ambizioso ti porta spesso a superare i tuoi limiti e questo è un bene, perché ami le sfide ma, attenzione a non esagerare, il vincitore è sempre solo sul podio! La cosa positiva di te è, appunto, la coerenza con te stessa e con le idee che hai. Cerca di essere più espansiva e ascolta chi ti circonda, che essi siano colleghi di lavoro, fidanzati, o amici. Non vedere sempre “una sfida” nelle persone e nelle loro azioni.

4) la luna rossa: Passionale e intensa

La luna rossa rivela un carattere molto passionale e intenso. Intensi i sentimenti che vivi giorno per giorno con il tuo partner, intense le giornate che passi a lavoro. Doni corpo e anima a ciò che ti piace, investendo tutto il tuo piacere in ogni causa che ti si presenta. Sei una persona molto passionale, e questo ti porta, a volte, a scontrarti e ad alzare la voce con chi la pensa diversamente da te. Tendi a far prevalere sempre la tua opinione su tutti e il tuo punto di vista è quello giusto. Non sempre è così, dovresti pensare un po’ di più prima di agire o di parlare. Non sei molto razionale e non ami etichettare le “cose”. Non hai paura di esprimere i tuoi sentimenti, sei una persona molto onesta e diretta. Sei gelosa e non lo nascondi, ti piace far ridere il tuo partner. Sei sempre alla ricerca di una persona che ti conosca pienamente e che indovini anche i tuoi pensieri.

5) La luna e il veliero: Coraggiosa e avventuriera

Sei una persona attiva, coraggiosa e ami fare nuove esperienze. Adori gli sport estremi, viaggiare, essere indipendente. Sebbene tu sia una persona piena di talenti e capacità, la tua umiltà finisce per penalizzarti e a volte ti manca la pazienza e la determinazione per fare quel passo in più. Ricorda che se le tue idee sono buone, meritano di essere applaudite. Sei audace per l’avventura, ma timida nei sentimenti. Sei la classica persona che pensa di passare inosservata. Smetti di pensarlo, forse è la tua timidezza che può renderti sexy. Osa un po’ di più e non pensare che gli altri ti possano giudicare, non importa! La tua indole è quella di scoprire sempre nuovi orizzonti, anche in solitaria, ebbene continua a farlo e non curarti degli altri.

6) La luna e gli alberi: Introversa e tradizionalista

Sei una persona calma, pacifica e molto tradizionalista. A volte ti etichettano come una ‘vecchia’, ma tu hai soltanto dei valori che forse oggi si sono perduti. Non ami metterti in mostra, eppure molti ti vedono come un leader per il tuo talento e la tua forza di volontà. Ti innamori molto velocemente e offri tutto in breve tempo. Pensi che l’amore debba essere vissuto senza limiti e ami le relazioni mordi e fuggi. Dall’altro lato però hai una vita molto social, pubblichi tutte le tappe del tuo amore, anche quando è destinato a durare solo una manciata di giorni. Dovresti trovare il giusto equilibrio tra vita sociale e vita privata. Aprirti un po’ di più in privato e tenere un po’ per te le tue storie d’amore.

