Test personalità: il modo in cui attorcigli le mani ci può dire molto sulla nostra personalità. Confronta il tuo con questa immagine e scopri cosa rivela su di te!

Ogni parte del corpo del nostro corpo definisce anche una parte del nostro carattere e quindi della nostra personalità. Ma anche i gesti ci definiscono, il modo in cui accavalliamo le pampe o come intrecciamo le mani. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che ha condotto la sua ricerca il premio Nobel Roger Wolfe Spear.

Per questa ragione oggi abbiamo deciso di proporti questo semplice test per svelare qualcosa in più della tua personalità. Come fare il test? Facilissimo bisogna ritagliarsi qualche minuto, rispondere a una semplice domanda e scoprire cosa rivela su di te.

Test: come attorcigli istintivamente le mani?

Fonte: vibee.it

1 – Il pollice sinistro è rivolto verso l’alto

Sei incrociando le mani sei solito mettere il pollice sinistro sopra il destro significa che sei una persona pratica. Prima di prendere una decisione, consideri attentamente tutti i possibili vantaggi e svantaggi, pro e contro. Sei molto intelligente e questo ti permette di intuire i pensieri e i comportamenti delle persone, quindi è difficile che qualcuno riesca ad ingannarti. Ami avere intono i tuoi amici e la tua fagli, che spesso vengono da te per un consiglio o per una decisione da prendere. Sei molto divertente e romantico.

2 – Il pollice destro è rivolto verso l’alto

Sei incrociando le mani sei solito mettere il pollice destro sopra il sinistro indica che hai un alto coefficiente di intelligenza emotiva. Sai intuire con facilmente le emozioni e lo stato emotivo delle persone che ti circondano e riesci sempre a capire se qualcuno ti sta nascondendo qualcosa. La capacità di comprendere le emozioni degli altri e il tuo calore è ciò che attrae maggiormente gli altri. Nelle relazioni, capisci anche le sensazioni non dette del tuo partner e quindi non hai mai problemi con i suoi bisogni emotivi.

3 – I pollici sono piani

Se attorcigliando istintivamente le mani i due pollici sono sullo stesso piano significa che sei una persona che non guarda solo il quadro completo di una situazione ma anche i dettagli. Sei un perfezionista infatti cerchi di dare sempre il meglio di te in qualsiasi situazione ti si presenti davanti. Sei un leader nato e questo, a volte, ti spinge ad ignorare l’opinione delle persone che ti circondano. L’aspetto del tuo carattere che ti rappresenta di più è l’onestà, qualità che cerchi soprattutto nelle tue relazioni.

