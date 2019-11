Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata con tutti i programmi proposti dai canali in chiaro più seguiti.

Sogni una serata di relax e divertimento comodamente sdraiata di fronte alla tv? CheDonna.it è pronta ad aiutarti!

Per renderla infatti veramente impeccabile ciò che occorre è un intrattenimento da 10 e lode, qualcosa di divertente, formativo e, neanche a dirlo, perfettamente nelle nostre corde.

POTREBBE INTERESSARTI –> CINEMA: Intervista a Vincenzo Salemme, protagonista del film “Sapore di te”

Come scovare tutto ciò? Facile, consultando il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, martedì 12 novembre.

Qui sotto troverete infatti un dettagliato elenco di tutti i programmi che i principali canali in chiaro hanno deciso di proporci per questa serata. Film, serie tv, programmi di approfondimento, ce n’è veramente per tutti i gusti e a noi non resta che consultare l’elenco scegliendo poi ciò che sentiremo maggiormente nelle nostre corde.

Pronte allora per vivere una serata veramente impeccabile? Il piccolo schermo ci attende! Buona serata e, ovviamente, buona visione!

Stasera in tv: palinsesto martedì 12 novembre

Rai Uno – Enrico Piaggio, un sogno italiano (Fiction)

Un imprenditore di successo. Un’idea capace di rilanciare la vita economica e civile del Paese. Dopo la tragedia della guerra, l’Italia e uno dei suoi più talentuosi cittadini vogliono rialzare la testa e farsi riconoscere per le loro qualità.

Rai Due – Il Collegio (Docureality)

Un Collegio del 1982 e un gruppo di ragazzi tra i 12 ed i 19 anni che dovrà abbandonare la propria vita moderna e tecnologica per immergersi in un universo di formazione e di relazioni estremamente diverso da quello a cui sono abituati, una costante prova che non tutti forse potranno superare.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

I temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese vengono affrontati da Bianca Berlinguer attraverso faccia a faccia con personaggi della politica o dello spettacolo.