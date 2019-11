Le previsioni meteo svelano che tempo farà domani nelle varie aree della Penisola, incluse temperature ed eventuali precipitazioni

Prosegue l’ondata di maltempo che sta investendo il Paese da nord a sud e con essa le prime intense nevicate di questa stagione.

Già le previsioni meteo di oggi ci avevano infatti illustrato come nuvole e precipitazioni non avrebbero risparmiato praticamente nessuna delle regioni. Oramai il maltempo prosegue spedito: vediamo allora nel dettaglio come si manifesterà zona per zona.

Arrivano le previsioni meteo!

Previsioni meteo di domani, mercoledì 13 novembre

Se ancora sognavate il ritorno di un tiepido sole e il tepore di quell’estate che in questo 2019 sembrava proprio non volersi concludere mai, be’, mettete tutto ciò da parte: il freddo è oramai arrivato e proprio non pare avere intenzione di abbandonarci.

Ecco allora che le precipitazioni si trasformano in nevicate e le temperature procedono nella loro discesa verso i rigori del vero e proprio inverno.

Vediamo però come tutto ciò si svilupperò nel dettaglio delle tre principali aree della Penisola: centro, sud e nord. Ecco le previsioni meteo di domani!

Nord

Torna ancora una volta la neve sul settentrione italiano con una spiccata variabilità sul Triveneto che si affiancherà a fenomeni intermittenti e neve dagli 800/1000m. Appare invece decisamente più soleggiato e asciutto al Nordovese con temperature in generale stazionarie e massime comprese tra e 12 e i 16 gradi.

Centro

Un cielo ingannevole quello che attende il centro del Paese che inizialmente darà spazio ad alcune schiarite anche ampie per andare però poi a peggiorare soprattutto in Sardegna, con piogge e rovesci che si estenderanno poi a Toscana e alto Lazio. Le temperature si registrano in lieve calo, con massime che ondeggeranno tra e 14 e e 18 gradi.

Sud

Il meridione italiano apparirà in questa giornata caratterizzato da una spiccata variabilità, con piogge e temporali più frequenti al mattino in particolar modo sul Salento. Lungo la giornata assisteremo poi a una graduale attenuazione di queste intemperie ma ciò non eviterà alle temperature di scendere notevolmente, con massime che saranno comprese tra i 16 e i 19 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

