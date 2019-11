Cenone di Natale Marchigiano: il menù completo per la Vigilia di Natale, dagli antipasti al dolce, le ricette della tradizione sulla tavola più importante dell’anno! – VIDEO

cenone di Natale marchigiano 2019 il menù (Istock Photos)

Il Natale nelle marche è tradizione. Un tripudio di semplicità gastronomiche legate all’indimenticabile tradizione delle nonne che, come ogni anno per il cenone della vigilia e il pranzo di Natale, si trasformano in chef prodigi dove a farla da padrone è il sapore autentico delle cose genuine. In questa parte del centro Italia, proprio come cambia il modo di parlare quasi da un paese all’altro, così cambiano i piatti tipici della vigilia di Natale, generando nel giro di un centinaio di chilometri decine di prelibatezze e ghiottonerie tutte da gustare. Scopriamo le ricette migliori per antipasto, primo, secondo e dolce.

Cenone di Natale Marchigiano: gli antipasti della tradizione

cenone di natale marchigiano (Istock Photos)

Come da tradizione, la sera del 24 dicembre, sulle tavole imbandite dei marchigiani si mangia pesce. L’unico atteso protagonista della serata. Gli antipasti della Vigilia di Natale sono l’inizio di una festa, la fasta della tradizione, quella che si passa con le persone che si ama. Nelle Marche, regione tipicamente nota per le sue moltitudini di piatti tradizionali, per il cenone di Natale, gli antipasti sono un piacere al quale non si può rinunciare. Partendo dagli antipasti, dove le portate tipiche sono salmone marinato con rucola uvetta e pinoli, Polipo con sedano e patate lesse, Refritte (Frittelle) di alici, cavolo e baccalà, si passa all’immancabile stoccafisso all’anconitana servito solitamente con pomodori e patate stufate. Non mancano spaghetti al sugo di magro, conditi con una salsa a base di pomodoro e acciughe o i maccheroncini di Campofilone al sugo di pesce, tipici nella provincia di Fermo. Mentre nell’ascolano si preferiscono i Cefeluotte – bucatini – con sugo di tonno e olive. Insomma tante ricette della tradizione marchigiana da gustare insieme ai nostri cari la Vigilia di Natale. Scopriamo le ricette migliori per antipasto, primo, secondo e dolce.

1. Salmone marinato con rucola, uvetta e pinoli

2. Polipo con sedano e patate lesse

3. Refritte (frittele) di Alici

4. Olive all’ascolana

