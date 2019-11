Scopri quali sono i segni zodiacali che devono imparare a dire di no e quelli che sono già bravissimi a farlo.

Fonte Istock photo

Mantenere le relazioni sociali non è affatto una cosa semplice e per molti è addirittura una fonte costante di stress. Ci si trova ad essere osservati, talvolta giudicati e il più delle volte non si ha mai la certezza su come muoversi per non urtare i sentimenti altrui. Se a ciò si aggiunge che di relazioni ce ne sono di tanti tipi, è facile intuire come rapportarsi agli altri sia spesso una preoccupazione tale da togliere il sonno, specie quando si tende a fare troppo affidamento su chi ci sta accanto e sull’opinione che gli altri possono avere di noi. A chi non è capitato, ad esempio, di dire almeno una volta un si di troppo solo per compiacere chi si aveva dinanzi? Se a volte accettare una proposta può essere positivo o giusto per questioni lavorative o legate ad una semplice gentilezza tra amici o conoscenti, tante altre volte si rischia infatti di crearsi ulteriori fonti di stress, tali da rendere la vita molto più pesante di quanto potrebbe essere. Ma perché si dice di si? Spesso il vero problema è non saper dire di no e ciò può dipendere dal modo in cui si è stati educati, dall’eccessiva timidezza, da una mancanza di autostima e anche dall’influenza che le stelle hanno su di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che presto impareranno ad avere più fiducia in se stessi e quali sono quelli che si fanno problemi per tutto, scopriremo quali sono quelli che dovrebbero imparare a dire di no. Trattandosi di un aspetto legato al modo di essere, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un’idea più precisa della situazione.

Oroscopo – I segni dello zodiaco che devono imparare a dire di no e quelli che non ne hanno alcun bisogno

Fonte Istock photo

Ariete – Quelli che non ne hanno bisogno

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone generalmente sicure di se e con una buona dose di sano egoismo, indispensabile per capire quando qualcosa va oltre ciò che sono disposti a fare. Una situazione che a loro capita spesso e che non esitano di esplicitare, limitandosi a dare ciò che sentono per poi concentrarsi esclusivamente su se stessi e sul proprio benessere. Dire di no è quindi una cosa che sanno fare da sempre e che non li condiziona affatto, rendendoli anzi quello che sono, persone in grado di farsi valere, di puntare i piedi e di affermarsi nel mondo e tutto senza mai aver paura di urtare o ferire gli altri. Anzi, volendo, alle volte, un minimo di empatia in più da parte loro potrebbe aiutarli a mostrarsi più umani.

Fonte Istock photo

Toro – Quelli che sembrano saper dire i giusti no

I nativi del Toro sono persone che quando possono amano rendersi disponibili, specie se ciò significa andare incontro alle persone che amano. Per loro, quindi, dire di si è quasi una costante alla quale vengono meno solo quando farlo implica doversi privare di qualcosa alla quale tengono. Al contempo, se ritengono che qualche si di troppo può creare in loro una fonte eccessiva di stress, sanno fermarsi in tempo e tornare sui propri passi al fine di non compromettere quella serenità di fondo per loro indispensabile per vivere al meglio. Si può quindi dire che la loro capacità di gestione li porti a dire quanti più si possibili ma senza mai esagerare e tutto perché alla base hanno una buona conoscenza di se stessi e dei propri limiti.

Fonte Istock photo

Gemelli – Quelli che ne sanno dire abbastanza

I nati sotto il segno dei Gemelli non sono persone che la mandano a dire e quando si tratta di esprimere un no, cercano sempre di essere sinceri e di non curarsi troppo della reazione di chi hanno dinanzi. Questo, alle volte, li può portare a qualche punto di scontro con amici e parenti che possono arrivare a sentirsi contrariati dai loro modi di fare. C’è da dire, infatti, che i nativi del segno sono spesso poco diplomatici, limitandosi a dire ciò che pensano senza pensare alle conseguenze. Bravi a dire i giusti no, quindi, ma forse un po’ mancanti dei modi corretti, quelli che li aiuterebbero a farsi capire più facilmente e ad ottenere più consensi dagli altri.

Fonte Istock photo

Cancro – Quelli che dicono tanti no

Sebbene non si direbbe, i nativi del Cancro non sono persone incapaci di dire di no. Spesso lo fanno in modo poco chiaro, senza essere precisi o mitigando con un forse dei no che giungono all’improvviso. Il punto è però che anche se in modo un po’ contorto, quando c’è qualcosa che non vogliono fare, i nativi del segno sanno sempre come far arrivare il messaggio e tutto perché non hanno una gran voglia di lasciarsi coinvolgere in cose che non ritengono a loro idonee. Un modo di fare che riceve spesso dissensi, specie quando creano confusione alle persone a loro intorno, cosa che si potrebbe evitare con un no netto e ben spiegato quando giunge il momento.

Fonte istock photo

Leone – Quelli che sanno dire no

I nati sotto il segno del Leone sono persone che non hanno paura di dire di no. Lo fanno nel personale, quando si trovano a dover gestire rapporti lavorativi e persino quando devono decidere qualcosa per se stessi. All’interno dello zodiaco sono tra i segni che sanno farlo meglio e che di sicuro non hanno bisogno di impratichirsi in tal senso. Al contrario, ogni tanto potrebbero cercare di estendere i loro si, in modo da risultare più alla mano e sopratutto più disponibili con chi si trova a chiedergli aiuto. Alla lunga, un cambiamento in tal senso potrebbe risultare positivo per la qualità della loro vita.

Fonte Istock photo

Vergine – Quelli che dicono troppi no

I nativi della Vergine sono così bravi a dire di no che forse dovrebbero imparare a fare il contrario. Per paura di sbagliare, di sentirsi intrappolati in vincoli che non vogliono seguire e per tutta una serie di altre ragioni (alcune delle quali note solo a loro) che spesso non si prendono neppure la briga di spiegare, finiscono con il dire no anche quando potrebbero davvero fare il contrario e a volte ne sono così consapevoli da finire con il cambiare idea, spesso confondendo chi sta loro accanto. Un modus operandi che dovrebbero modificare e che li aiuterebbe sicuramente ad entrare più in sintonia con le persone che li circondano.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clicca su successivo