Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo con tutti i programmi proposti dai canali in chiaro più seguiti per la prima serata di oggi.

La settimana ha avuto inizio e con essa i nostri mille impegni e rocamboleschi giri su e giù per la città. Se dunque lo stress avanza già meglio fermarsi e concederci un pizzico di relax per ricaricare le batterie.

Come? Noi suggeriamo una serata comodamente sdraiate sul divano e in compagnia di un bel film o di un programma di approfondimento.

La tv sarà insomma il miglior antidoto alla stanchezza che l’inizio settimana porterà con sé.

Scegli allora insieme a noi il programma che farà più al caso tuo: uno show, un film, una serie tv, ce n’è veramente per tutti i gusti. Non resta che consultare il palinsesto televisivo e scoprire le opzioni che i canali in chiaro più seguiti hanno deciso di proporci.

Ci sono così tante alternative che, senza dubbio, ciascuna di noi potrà trovare quella più adatta ai propri personalissimi gusti.

Impugniamo il telecomando allora e… relax!

Stasera in tv: palinsesto lunedì 11 novembre

Rai Uno – Il Commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica (Fiction)

La casa al mare e il lussuoso appartamento di Carlo e Caterina Peritore vengono svaligiati lungo la notte: i ladri hanno addormentato la coppia con un gas, agendo con particolare sapienza e destrezza e senza lasciare neppure un’impronta. Montalbano intuisce subito come i ladri conoscano bene la coppia e riesce così a collegare quest’ultimo furto ad un altro commesso qualche giorno prima ai danni dell’avvocato Lojacono e della dottoressa Vaccaro, avvenuto seguendo le medesime modalità. Emergerà così che le due coppie si conoscono alquanto bene e appartengono entrambe a una ristretta cerchia di amici, una sorta di clan composto da gente assai ricca e in vista.

Rai Due – Stasera tutto è possibile (Show)

Un gioco tira l’altro nel programma che mette alla prova attori comici e personaggi dello spettacolo alle prese con una serie di divertenti prove.

Rai Tre – Report – Ultras Spa (Inchieste)

Una nuova inchiesta su affari e illegalità che ruotano attorno al tifo del calcio parte da Roma e dall’agguato ai danni del re della Curva Nord Fabrizio “Diabolik” Piscitelli, fatto che ha condotto al narcotraffico e a Massimo Carminati. Il bagarinaggio intanto spacca in due la tifoseria interista e i gruppi ultrà della Juventus vengono indagati a vario titolo per associazione a delinquere, estorsione aggravata, riciclaggio e violenza privata. La seconda inchiesta si chiede invece: che cosa accade se costruiamo un’immagine social migliore della nostra immagine reale? Dobbiamo rivolgerci alle così dette app di fotoritocco e, per avereil loro aiuto, concediamo libero accesso alle nostre più private informazioni. I dati del nostro GPS, le nostre rubriche, gestire le nostre chiamate e la priorità assegnata alle altre applicazioni installate sul telefono finiscono nelle mani di associazioni che non si sa poi come conservino simili informazioni e che cosa ne facciano. La nuova frontiera del lavoro nella gig economy, l’era delle piattaforme digitali, punta sulla priorità, sulla rapidità e su figure che popolano oramai sempre più le nostre città: i riders, fattorini che ci portano il cibo, e non solo, a casa, sfrecciando per le nostre città, spesso anche in modo pericoloso. Chi si pone al vertice di tutto ciò? Scoprirlo è particolarmente difficile.