Test della personalità: il modo in cui mangi la pizza rivela chi sei

Test della personalità: come mangi la pizza? Il modo in cui lo fai rivela qualcosa sulla tua personalità

La pizza è Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, si tratta di piatto tradizionale della cucina napoletana con oltre 100 anni di storia alle spalle, questo alimento conosciuto in tutto il mondo. Ma non tutti sanno che il modo nel quale la mangiamo può rivelare qualcosa sulla nostra personalità

Per confermare quanto detto ti proponiamo questo test molto carini. Cosa fare? Guarda l’immagine che ti proponiamo qui di seguito e rispondi a questa domanda: in che modo mangi la pizza? Una volta fatto ciò scopri cosa rivela su di te.

Test personalità: come mangi la pizza?

1.Mangi prima il centro e lasci il bordo

Se sei quel tipo di persona che mangia la piazza ma lascia il bordo questo vuol dire che tendi a rinunciare alle cose durante la vita. Infatti cose che non ti piacciono, o che visibilmente presentano troppe difficoltà, non le prendi nemmeno in considerazione.

Per questo motivo dovresti cercare di migliorati e impara a prendere tutto quello che ti viene offerto.. che siano belle o meno!

2. Mangi prima il bordo e poi il centro

Se sei quel tipo di persona che mangia prima il bordo e poi il resto questo significa che sei una persona che nella vita ha dovuto affrontare molte difficoltà. Esperienze che ti hanno segnato particolarmente ed infatti adesso se c’è un compito che non vuoi fare, è quello che esegui per primo, così ti togli il pensiero. Un’ottima strategia per affrontare.. prima il dovere e poi il piacere!

3.Mangi la pizza come capita

Se sei il tipo di persona che mangia la pizza come capita senza seguire uno scherma abituale, questo significa che sei una persona che si caratterizza pee la sua personalità estrosa, artistica e imprevedibile. Cambi spesso opinione ed infarti per le persone che ti circondano è molto difficile starti dietro.

4.Tagli la pizza in parti uguali

Se quando mangi la pizza sei solito tagliola in parti uguali, questo indica che sei una persona precisa, metodica e razionale. questi aspetti del tuo carattere ti spingono a non lasciare nessun dettaglio al caso, tutto deve essere e andare come tu hai previsto e programmato.

Tuttavia dei capire che nella vita non può andare sempre come dici tu, gli imprevisti capitano e devi imparare ad accettarli

5.Ripieghi la pizza e la mangi a morsi

Se per mangiare ripieghi la pizza in quarto significa che sei una persona che è sempre di corsa, sempre di fretta, non hai mai tempo per niente!

Fai tutto velocemente per paura di perdere tempo senza riuscire a goderti i momenti belli che la vita ti offre: i piaceri della vita possono essere gustati solo andando lentamente!

