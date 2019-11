Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata con tutti i programmi selezionati dai canali in chiaro più seguiti.

La serata non può avere inizio senza aver prima selezionato un intrattenimento che sappia renderla veramente eccezionale.

Noi, come ogni giorno, tentiamo allora di aiutarvi in questa missione presentandovi il palinsesto televisivo della prima serata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> CINEMA: Poster e trailer del film “I pinguini di Madagascar”

I canali in chiaro più seguiti della tv hanno infatti selezionato per noi una serie di film, serie tv e show perfetti per farci da intrattenimento in questo sabato sera.

Ce n’è veramente per tutti i gusti e non resta che scegliere l’opzione più allettante per poi godersi una serata semplicemente impeccabile.

Stasera in tv: palinsesto sabato 9 novembre

Rai Uno – Questione di Karma (Film)

“Giacomo e’ lo stravagante erede di una dinastia di industriali, ma piu’ che interessarsi all’azienda, preferisce occuparsi delle sue mille passioni. La sua vita e’ stata segnata dalla scomparsa del padre quando era molto piccolo. L’incontro con un eccentrico esoterista francese gli cambia la vita: lo studioso infatti afferma di aver individuato l’attuale reincarnazione del padre di Giacomo. Trattasi di tal Mario Pitagora, un uomo tutt’altro che spirituale, interessato solo ai soldi e indebitato con mezza citta’. Questo incontro apparentemente assurdo cambiera’ la vita di entrambi” (Fonte: staseraintv.it)

Rai Due – N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 22 – Vendetta o giustizia (Telefilm)

La squadra deve vedersela con il giudice Deakin e altri quattro giudici che, negli anni, sono stati i mandanti di sei omicidi.

Rai Tre – Le ragazze (Approfondimento)

L’evoluzione del Paese raccontata attraverso la voce di figure femminili rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte, non importa se famose o sconosciute. Le specificità di ogni periodo emergono in uno spaccato inconsueto delle vicende del nostro Paese, attraverso un particolare avvicendamento generazionale.