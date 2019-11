Le previsioni meteo di domani ci dicono che tempo farà durante la giornata di domenica 10 novembre, temperature e precipitazioni comprese.

Il weekend è iniziato non propriamente all’insegna del bel tempo per l’Italia. Le previsioni meteo di oggi ci parlavano infatti di una nuvolosità che attraversava l’intero Stivale, sfociando spesso in fastidiosi rovesci.

Una situazione che però pare andrà migliorando nella giornata di domani, domenica 10 novembre, quando gran parte delle nuvole andrà diradandosi e la pioggia smetterà di scosciare nella maggior parte del Paese.

Vediamo allora nel dettaglio come si evolverà la situazione meteorologica sulle varie regioni italiane, dove spunterà nuovamente il sole e dove, invece, il maltempo non darà tregua.

Previsioni meteo di domani, domenica 10 novembre

Le previsioni meteo di domani ci parlano di una situazione in generale miglioramento, con nubi certo ancora incombenti ma che solo raramente si trasformeranno in rovesci degni di nota. Non migliorano però le temperature, stabili un po’ ovunque e dunque sempre volte a un freddo oramai imminente.

Vediamo allora nel dettaglio che tempo farà durante la giornata di domani, domenica 10 novembre: un dettagliato prospetto zona per zona vi attende. Occhi ben aperti!

Nord

Leggermente in miglioramento il panorama meteorologico del settentrione sebbene permangano molte nubi al Nordovest ma senza sfociare in fenomeni degni di nota. Altrove permane una certa variabilità, con un clima decisamente più soleggiato al Nordest. Le temperature si registrano senza variazioni di rilievo, con massime comprese tra i 11 e i 15 gradi.

Centro

Situazione carica di instabilità anche nel centro del Paese con variabilità in aumento in Sardegna e nubi sparse altrove, anche se con fenomeni solamente occasionali. La situazione si registra in peggioramento durante la serata, con piogge sul Tirreno. Le temperature appaiono stabili, con massime comprese tra i 13 e i 18 gradi.

Sud

Sembra in miglioramento la situazione climatica del meridione, con una scarsa nuvolosità salvo variabilità e qualche isolato fenomeno tra Campania, Calabria tirrenica e Sicilia. Le temperature appaiono stabili, con massime comprese tra i 16 e i 21 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

