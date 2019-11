Scopri quali sono i segni dello zodiaco che in amore ci sono sempre e quali, invece, a volte sono troppo presi da se stessi.

L’amore è un sentimento prezioso quanto delicato. È una sorta di alchimia tra persone e si basa su concetti spesso astratti come il sentimento, la fiducia, il rispetto e la voglia di stare insieme ad ogni costo. Tutte cose bellissime a dirsi ma che non tutti comprendono davvero, tanto che il più delle volte dietro una storia che finisce c’è una mancanza che può ricercarsi tra quelle appena elencate.

Il perché ci si trovi a non riuscire a colmare certi bisogni è ancora tutto da scoprire e può dipendere da tante di quelle variabili da rischiare di non avere mai una vera risposta. C’è però un particolare che si può prevedere ed è quello dato dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi e che di fatto rende le persone più o meno in grado di comportarsi in determinati modi. Parlando, ad esempio di presenza (non solo fisica ma soprattutto mentale e di cuore), ci sono quelli che in amore sono sempre presenti e quelli che al contrario non ci sono quasi mai. Due opposti tra i quali scorre una via di mezzo fatta di presenze alternanti o difficili da definire ma che dipendono sempre e comunque dal segno zodiacale. Dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco pronti a tutto pur di seguire i propri sogni e quali sono quelli che stanno per acquisire maggior fiducia in se stessi, oggi scopriremo quindi quali segni dello zodiaco sono presenti in amore e quali, invece, non lo sono per niente. Visto che si tratta di un aspetto molto personale, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente del segno che si vuole indagare in modo da avere un’idea più precisa di cosa aspettarsi.

Oroscopo: Ecco quali sono i segni dello zodiaco che in amore ci sono sempre e quali non ci sono abbastanza

Ariete – Quelli che non ci sono quasi mai

Diciamocelo, i nati sotto il segno dell’Ariete sono persone brillanti, dotate di humour e sempre in grado di rendere le giornate più belle. Per riuscirci, però, hanno bisogno di poter vivere secondo i propri ritmi e questo implica una certa attenzione alla loro persona e agli spazi personali dei quali hanno un grande bisogno. Quando si trovano in una relazione, quindi, non sono esattamente persone presenti e, salvo rare eccezioni, si potrebbe dire che non ci sono quasi masi, specie se dall’altra parte ci sono problemi da risolvere. Per loro, la vita funziona infatti fin quando le cose vanno bene e ci mettono sempre un po’ prima di capire come fare a gestirsi in una relazione. Cosa che, il più delle volte, tende a non funzionare per via del loro egocentrismo che li porta a voler stare sempre al centro dell’attenzione.

Toro – Quelli che ci sono sempre se la relazione è duratura

I nativi del Toro sono indubbiamente tra i segni più presenti dello zodiaco a patto che la relazione che vivono è di lunga data e per loro importante. Per poter offrire la loro presenza devono infatti considerare la persona amata come una di famiglia. Quando ciò avviene allora è sicuro che ci saranno sempre e che daranno il meglio di se per far si che la relazione duri e che il partner si senta amato e al centro dell’attenzione. Purtroppo quando si trovano a vivere una storia iniziata da poco, il loro essere diffidenti li porta ad agire in modo del tutto diverso, lasciando quasi ad intendere di essere persone poco presenti e scarsamente interessate a ciò che succede alla persona amata. Un vero peccato se si pensa a quanto possono offrire quando trovano la persona giusta.

Gemelli – Quelli che ci sono in base allo stato d’animo

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone difficili da inquadrare per via del loro umore spesso variabile che tende a riflettersi parecchio anche nelle storie d’amore. Quando si trovano a vivere una relazione, infatti, possono essere le persone più presenti del mondo come quelle più assenti e tutto dipende da quanto si sentono coinvolti ma anche dal grado di confidenza che si viene ad instaurare con il partner. Quando il rapporto tra i due è ricco di complicità, allora si potrà sempre contare sulla loro presenza, sia fisica che affettiva. In caso contrario potrebbero apparire più distanti e meno concentrati sulla relazione e tutto perché, almeno in parte, stanno ancora cercando di capirci qualcosa.

Cancro – Quelli fin troppo presenti

Quando si parla di relazioni umane, i nativi del Cancro tendono ad essere fin troppo presenti, elargendo attenzioni di ogni tipo e prendendone di rimando. Ovviamente, se si tratta di una relazione amorosa, il loro modo di fare tende ad estremizzarsi al massimo, spingendoli ad essere così presenti da poter risultare quasi ossessivi. Nel bene e nel male si interesseranno sempre della persona che amano, di come si sente e di ciò che possono fare per loro e al contempo richiederanno le stesse attenzioni, prendendosela se non si sentiranno al centro della relazione. Con loro, quindi, non esiste il rischio di sentirsi da soli ma quello, contrario, di aver maggior bisogno dei propri spazi.

Leone – Quelli abbastanza presenti

I nati sotto il segno del Leone sono persone che amano stare al centro dell’attenzione ma che quando ritengono di avere accanto una persona che li merita, sanno occuparsene in modo amorevole. Questo significa che pur essendo concentrati su se stessi, se ritengono ne valga la pena, sanno occupare parte del loro tempo per dedicarsi alla persona che amano e dalla quale pretenderanno, ovviamente, lo stesso tipo di trattamento. Si tratta quindi di persone per lo più presenti, a meno di non essere già impegnate sul lavoro o con progetti importanti che, quando ci sono, tendono ad occupare del tutto la loro mente. Per fortuna, sono abili nell’organizzarsi e ciò gli consente di riuscire quasi sempre a gestire entrambe le cose.

Vergine – Quelli quasi per nulla presenti

I nativi della Vergine sono così coinvolti dai propri pensieri da non potersi considerare esattamente delle persone presenti. Pur essendolo fisicamente, da un punto di vista prettamente emotivo, tendono infatti ad oscillare tra una presenza anche importante ed una che oscilla più volte, specie quando in ballo ci sono emozioni importanti. Per i nativi del segno, infatti, gestire situazioni di tensione è una cosa estremamente difficile e che spesso sfugge al loro controllo, portandoli a chiudersi e ad allontanarsi. Per questo motivo, all’interno dello zodiaco sono sicuramente dei segni che sanno esserci in quanto a presenza ma sui quali non si può fare molto affidamento se si chiede una vicinanza di altro tipo.

