Stasera in tv, venerdì 8 novembre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata con tutti i programmi proposti dai principali canali in chiaro.

Il weekend è oramai alle porte e per inaugurarlo nel migliore dei modi non resta che goderci una serata di relax e divertimento, magari in compagnia di un fidati compagno: il piccolo schermo.

I principali canali in chiaro ci proporranno infatti una serie di film, serie tv e show tra cui non avremo che l’imbarazzo della scelta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> LA DONNA DEL GIORNO: Mila Kunis

Il palinsesto tv della prima serata ci illustra l’elenco completo delle alternative a nostra disposizione: consultiamolo insieme e facciamo poi la nostra definitiva scelta.

Una serata da 10 e lode ci attende… godiamocela!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 8 novembre

Rai Uno – Tale e quale Show (Show)

12 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Chi troveremo quest’anno sul palcoscenico? Le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini, l’attrice Eva Grimaldi, le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, il cantautore Davide De Marinis, la cantante e compositrice Tiziana Rivale, i comici Gigi e Ross, il modello Francesco Monte, il doppiatore Francesco Pannofino, il cantante e pianista Agostino Penna, l’imitatore David Pratelli. In giuria tre mostri sacri della televisione: Loretta Goggi, presente sin dalla prima edizione, affiancata come lo scorso anno da Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 10 Episodio 20 – Punti deboli (Telefilm)

Il ferimento di un sottufficiale dei Navy SEAL è la conseguenza di un assalto a un furgone portavalori perpetrati da tre fanatici del Nazionalismo Bianco.

Rai Tre – 1989 Cronache dal Muro di Berlino (Documentario)

la riunione degli ambasciatori di Stati Uniti, URSS, Francia e Gran Bretagna per preparare un nuovo capitolo della storia di Berlino e le onseguenze della caduta del muro nei paesi dell’Unione Sovietica: tutto questo e molto altro analizzato in un documentario unico nel suo genere.