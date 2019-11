Le previsioni meteo di oggi ci illustrano che tempo farà nella giornata di domani, incluse temperature ed eventuali precipitazioni. Dobbiamo ancora impugnare l’ombrello?

Una settimana di nuvole si sta per concludere. Le previsioni di oggi ci parlavano ancora di maltempo diffuso ma anche il weekend dobbiamo aspettarcelo all’insegna di pioggia e freddo?

Scopriamolo subito insieme grazie alle previsioni meteo in un dettagliato prospetto zona per zona. Centro, sud e nord come si presenteranno nelle prossime ore, quelle che aprono il fine settimana? Il nostro consiglio è, ahimè, ancora una volta di tenere l’ombrello a portata di mano. A buon intenditor…

Previsioni meteo di domani, sabato 9 novembre

Un weekend piovoso sembra attendere gli italiani, sebbene le temperature appaiano stabili e la perturbazione partita dal nord sembra concentrarsi in particolare ora modo sul meridione, abbandonando a poco a poco le regioni settentrionali. Situazione dunque in miglioramento ma ancora non del tutto rasserenatasi.

Scopriamo allora nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani.

Nord

Il settentrione pare dovrà convivere con le ultime piogge che si paleseranno al mattino, in particolare su Triveneto e Friuli, con residue nevicate sulle Alpi a partire dai 900m. Migliora invece altrove la situazione e nel pomeriggio il tempo appare discreto un po’ ovunque. Le temperature si registrano stazionarie, con massime che saranno comprese tra i 10 e i 14 gradi.

Centro

Appare invece ancora una volta instabile il meteo delle regioni centrali, in particolare quello di Sardegna e aree tirreniche, con piogge e temporali intermittenti che si registrano in spostamento a partire dalla sera verso il versante adriatico. Le temperature appaiono in generale stabili, con massime comprese tra i 13 e i 18 gradi.

Sud

Generalmente in peggioramento il meteo del meridione con una notevole instabilità che incombe su Campania e Sicilia e un generale peggioramento anche nelle altre regioni, con piogge e temporali che imperverseranno tra le ore del pomeriggio e della sera. Le temperature anche qui sono però stabili, con massime tra i 16 e i 21 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

