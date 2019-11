Oroscopo: come sarà Natale per i vari segni zodiacali

Il Natale non è così lontano. Scopri come sarà per i vari segni dello zodiaco.

Fonte Istock photo

Quando si parla di segni zodiacali e di oroscopo è facile chiedersi come saranno determinate fasi della vita o dei periodi dell’anno particolarmente difficili da immaginare. L’influenza che le stelle hanno su di noi possono infatti dirci molto sia sul nostro modo di essere nel presente che nel futuro, cosa che si rende ancor più particolareggiata andando ad approfondire il tutto con ascendente e tema natale. Già la sola lettura del proprio segno può però dire molto e in questo periodo, è inutile girarci attorno, la mente di molti di noi è già proiettata al Natale, ai giorni da trascorrere in famiglia, al tempo libero e alla paura di non riuscire a far tutto per tempo. Quale miglior modo di prepararsi a questa festa tanto attesa se non quella di controllare come sarà secondo le stelle?

Dopo aver visto quali sono i segni zodiacali disposti a tutto pur di seguire i propri sogni e quali segni impareranno ad aver più fiducia in se stessi, oggi scopriremo quindi come i vari segni dello zodiaco vivranno il Natale

Astrologia: ecco come sarà il Natale per i vari segni dello zodiaco

Fonte Istock photo

Ariete – Un Natale con sorpresa

I nati sotto il segno dell’Ariete andranno incontro ad un Natale tranquillo, da vivere in famiglia o con gli amici ma senza ansie o preoccupazioni. Questa sarà già un’ottima base dalla quale partire ed anche se non ci saranno fuochi d’artificio o momenti da considerare indimenticabili, le feste scorreranno serenamente, dando persino modo di approfondire i legami con qualcuno con cui i rapporti si erano un po’ allentati. Una sorta di dono di Natale che accompagnerà i nativi del segno anche nel nuovo anno, dandogli così modo di sperimentare qualcosa di nuovo e di legato ai sentimenti. Una realtà alla quale solitamente non badano molto ma che quest’anno li sorprenderà, tutto sommato, più di quanto non credano.

Fonte Istock photo

Toro – Un Natale accogliente

I nativi del Toro si troveranno a vivere delle feste di Natale calde e accoglienti. Fin dai primi preparativi si troveranno ad organizzare il tutto con grande partecipazione e voglia di fare, specie per ciò che riguarda le persone a cui tengono e che sperano di avere con se. Muoversi anzitempo li aiuterà a realizzare ciò che desiderano e a mettere insieme parenti ed amici in modo da poter vedere tutti nei giorni prestabiliti, trascorrendo così delle festività serene e cariche di affetto e di amore. Anche chi vive in coppia avrà modo di organizzarsi con il partner, riuscendo a far coincidere tempi e desideri. Insomma, la parola chiave per i nativi del segno è “organizzazione” e se inserita fin da subito nel contesto, porterà a delle feste piacevoli e a loro modo indimenticabili.

Fonte Istock photo

Gemelli – Un Natale Pazzerello

I nati sotto il segno dei Pesci, si sa, amano vivere ogni cosa in modo diverso dagli altri ed anche quando si parla di Natale, sognano di trascorrerlo in modo divertente ed emozionante. Le possibilità che ciò avvenga sono fortunatamente per loro molto alte, a patto che sappiano essere un po’ più flessibili del solito, accogliendo con voglia di fare eventuali contrattempi che, se presi nel modo giusto, potrebbero persino portare a cambiamenti in grado di offrire qualche spunto in più al Natale. Le loro feste saranno quindi sicuramente piacevoli, sia da un punto di vista di relax che di occasioni da cogliere al volo per divertirsi e non rischiare di cedere alla noia, cosa che, tanto per cambiare è il loro timore più grande.

Fonte Istock photo

Cancro – Un Natale tranquillo

I nativi del Cancro si avvicineranno alle feste di Natale con la solita voglia di qualcosa di nuovo che sarà però accompagnata da un dolce far niente che li porterà ad essere un po’ più passivi del solito. Questo aspetto farà si che per delle feste serene dovranno affidarsi a parenti ed amici e a quanto da loro organizzato. Per fortuna hanno sempre delle persone sulle quali contare e alla fine anche senza contribuire più di tanto, riusciranno a vivere dei giorni tranquilli, senza particolari emozioni ma con la serenità tipica delle feste passate in famiglia.

Fonte istock photo



Leone – Un Natale sfavillante

I nati sotto il segno del Leone non amano lasciare che le cose passino sotto tono e quando si parla di Natale cercano sempre di dare il meglio di se per far si che le feste passino in modo indimenticabile. Ciò avviene soprattutto perché sapendo di dover incontrare parenti ed amici, amano prepararsi al meglio in modo da risultare impeccabili e, se possibile, da poter stare al centro dell’attenzione. Anche quest’anno, la loro energia sarà ripagata da risultati che saranno di loro gradimento e che li porteranno come sempre ad attirare su di se l’attenzione desiderata. Anche le giornate più normali saranno comunque serene e cariche di gioia e questo li farà sentire al centro del loro mondo e ancor più carichi di energia.

Fonte Istock photo

Vergine – Un Natale normale

I nativi della Vergine non sono soliti lasciarsi andare a particolari emozioni quando si parla di feste o di momenti da celebrare in famiglia. Anche quest’anno si troveranno quindi ad affrontare le cose con la loro solita tranquillità, lasciando agli altri il compito di organizzare il tutto per poi prendervi parte come comparse più o meno attive. Questo modo di essere li spingerà a vivere un Natale normale e questo anche se sforzandosi di collaborare un minimo potrebbero scoprirsi più nello spirito di queste feste, apprezzandole forse un po’ di più di come fanno di solito. Il consiglio delle Stelle per loro è quindi quello di cercare di essere più presenti e collaborativi perché mettendoci anche del loro, le feste trascorreranno sicuramente in modo più piacevole.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clicca su successivo