Scopri l’antiginnastica per migliorare la postura – VIDEO

Scopri l’antiginnastica per migliorare la postura: una disciplina che corregge la postura sbagliata con esercizi mirati – VIDEO

Problemi di postura e dolore alla schiena? Niente paura, prova con l’antiginnastica. No, non è come sembra, si parla di esercizi anche qui ma, in questo caso, mirati al raggiungimento di un solo obiettivo: correggere la postura

Leggi anche: La postura sbagliata dipende da emozioni negative: come liberarsene

L’antiginnastica è una pedagogia corporea che propone movimenti lenti e misurati del corpo, finalizzati a un vero e proprio riequilibrio muscolare e alla cognizione corporea soggettiva. Scopri di più nel video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI