Il dramma dell’amnesia dissociativa può farti dimenticare il bimbo in auto!

amnesia dissociativa le cause (Istock Photos)

L’amnesia dissociativa è più comune tra le donne che tra gli uomini, e di solito colpisce persone che hanno subito o sono state testimoni di eventi traumatici, come abusi fisici o sessuali, stupri, guerre, genocidi, incidenti, calamità naturali o la morte di persone care. Può anche essere dovuta alla preoccupazione per seri problemi finanziari o a un enorme conflitto interiore (ad esempio, sensi di colpa per determinati impulsi o azioni, difficoltà interpersonali apparentemente irrisolvibili, oppure crimini compiuti). L’amnesia dissociativa, avvisano gli esperti, può però, capitare a chiunque ed è bene conoscerne caratteristiche, sintomi e possibili strategie preventive per evitare di arrivare a livelli ingestibili di stress.

Gli eventi scatenanti possono essere rappresentati da:

L’amnesia dissociativa può risultare, inoltre, da significativi conflitti interiori, come nel caso di:

Sono molto vulnerabili anche le persone che in passato e nella loro infanzia hanno avuto un attaccamento importante verso la figura materna ad esempio, e che manifestano atteggiamenti di violenza improvvisa o indisponibilità verso i loro figli. Il trauma subito è dunque la risposta patologica della malattia che si ricollega alla vulnerabilità di questi soggetti, dopo aver subito esperienze di aggressione e violenza da parte di un genitore.

amnesia dissociativa le cause e i segnali (Istock photos)

Ma come si arriva al punto di dimenticarsi il proprio figlio in macchina? I segnali più comuni sono svariati:

Ad eccezione della perdita di memoria, non esiste una vera e propria sintomatologia associata all’amnesia dissociativa. Tuttavia, lo stress patologico può rappresentare uno dei primi campanelli d’allarme del disturbo. L’amnesia dissociativa è probabilmente sotto-diagnosticata. Anche se la prevalenza del disturbo non è stata ben stabilita, pare che il 2–6% della popolazione generale ne sia interessato. L’amnesia dissociativa si può presentare in qualsiasi fascia d’età, ma sembra più diffusa tra i giovani adulti. Il sintomo più frequente dell’amnesia dissociativa è la perdita di memoria, che può riguardare:

L’amnesia generalizzata è rara e si riscontra più frequentemente nei reduci di guerra, nelle persone che hanno subito aggressioni sessuali e in quelle che hanno vissuto stress o conflitti estremi; di solito insorge all’improvviso. L’amnesia può non comparire immediatamente dopo l’evento traumatico o stressante, e può sopraggiungere dopo ore, giorni o periodi più lunghi. Subito dopo la perdita della memoria, alcuni soggetti sembrano confusi. Alcuni sono molto sofferenti, altri sono stranamente indifferenti.

La maggior parte dei soggetti affetti da amnesia dissociativa presenta uno o più vuoti di memoria, che generalmente riguardano un arco di tempo compreso tra pochi minuti e alcune ore o giorni, ma talvolta abbracciano anni, decenni o persino l’intera vita. La maggior parte dei soggetti non è consapevole, o lo è solo in parte, di avere dei vuoti di memoria e acquisisce tale consapevolezza solo più avanti, quando recupera la memoria o si rende conto di non riuscire a ricordare azioni compiute nel passato. I soggetti colpiti da questo disturbo hanno difficoltà a instaurare e mantenere vivi i rapporti sociali. Alcuni hanno dei flashback, ovvero rivivono i fatti come se stessero realmente accadendo, e senza consapevolezza della propria storia personale dopo di essi. Possono capitare, in casi estremi, comportamenti ritenuti allarmanti, come:

comportamento suicidario

comportamento autodistruttivo (come l’abuso di sostanze e il comportamento sessuale sfrenato).

I rischi di comportamento suicidario possono aumentare quando l’amnesia si risolve improvvisamente e il soggetto viene sopraffatto da ricordi traumatici. L’amnesia dissociativa può condizionare le relazioni interpersonali a causa della perdita di memoria e, talvolta, può verificarsi una fuga dissociativa: la persona che soffre di lacune mnemoniche può sentirsi disorientata e scappare improvvisamente di casa. Spesso, quest’evenienza si verifica a seguito di gravi stress.

Una causa importante: la famiglia sola in società

amnesia dissociativa le cause (Istock)

Queste tragedie forse nascondono anche da una problematica sociale, legata ai ritmi vorticosi della società moderna, quella del “sempre di corsa”. Oggi la famiglia è sola. I due genitori si ritrovano a dover accudire i figli senza il supporto fondamentale dei nonni. Che se sono presenti sono persone anziane che spesso richiedono aiuto e non sono in grado di darne. In passato la famiglia era allargata, con la presenza in casa dei genitori dell’uno e dell’altro coniuge, e questo permetteva alla famiglia di “smaltire”, “spalmare” lo stress, il nervosismo e i livelli di ansia che il lavoro e gli impegni familiari presentavano. Oggi, appunto, lo stress non è più condiviso ma grava solo sui due genitori”.

Diagnosi dell’amnesia dissociativa

amnesia dissociativa la diagnosi (Istock)

La diagnosi dell’amnesia dissociativa avviene tramite una valutazione medica e, talvolta, con degli esami aggiuntivi volti ad escludere altre possibili cause. Il medico esegue la diagnosi di amnesia dissociativa basandosi sulla sintomatologia del soggetto:

Il soggetto non riesce a ricordare importanti informazioni personali (solitamente legate al trauma o allo stress) che normalmente non verrebbero dimenticate. Il soggetto è estremamente angosciato dai sintomi oppure i sintomi non gli permettono di svolgere le normali funzioni in contesti sociali o sul lavoro.

Il medico effettua anche un esame obiettivo per escludere cause neurologiche dell’amnesia, come la demenza. Talvolta, sono richiesti degli esami per escludere altre cause dell’amnesia, Gli esami prevedono quanto segue:

risonanza magnetica per immagini, per escludere tumori cerebrali e altri disturbi strutturali del cervello

per immagini, per escludere tumori cerebrali e altri disturbi strutturali del cervello elettroencefalogramma (ECG) per escludere una sindrome convulsiva

(ECG) per escludere una sindrome convulsiva esami del sangue o delle urine per escludere la presenza di tossine e droghe come, ad esempio, l’uso di droghe ricreative o illegali

Si esegue inoltre una valutazione psicologica. Spesso particolari test psicologici consentono al medico di caratterizzare e comprendere meglio le esperienze dissociative del soggetto e di sviluppare un programma terapeutico. La maggior parte dei soggetti recupera i propri ricordi perduti e risolve i conflitti che hanno provocato l’amnesia. Tuttavia, alcuni soggetti non superano mai le barriere che impediscono loro di ricostruire i ricordi passati.

Come uscirne: i Trattamenti e le cure da seguire

amnesia dissociativa come uscirne (Istock Photos)

Il trattamento dell’amnesia dissociativa è basato sulla psicoterapia; lo scopo di quest’intervento consiste nel recuperare la memora perduta, migliorando la consapevolezza e favorendo il superamento delle problematiche conflittuali inconsce del paziente.

Se il disturbo è relativo a un singolo episodio molto breve, è generalmente sufficiente un trattamento di supporto, soprattutto se i pazienti non hanno un bisogno evidente di recuperare la memoria di un qualche evento doloroso. Quando la perdita di memoria è più grave, invece, la psicoterapia inizia con la creazione di un ambiente di supporto, sicuro e favorevole. Quest’approccio spesso conduce a un graduale recupero dei ricordi perduti e si rivela sufficiente a risolvere l’amnesia.

Se il trattamento non risulta efficace o la persona ha bisogno di recuperare la memoria urgentemente, può essere efficace l’ipnosi del paziente. Il medico utilizza l’ipnosi e i colloqui guidati con l’aiuto dei farmaci per ridurre lo stato di ansia associato al periodo relativo all’amnesia e per penetrare o superare le difese create dal soggetto amnesico per proteggersi e allontanare il ricordo di esperienze dolorose o conflitti.