Test psicologico: qual è il tuo stato d’animo in questo momento? Scoprirlo con questo test

Ci sono momenti nei quali non riusciamo a capire come ci sentiamo, magari perché troppo presi dal tran tran quotidiano e dalla necessità di compilare quello che stiamo facendo. Non abbiamo neanche il tempo di pensare a noi stessi e alle nostre emozioni.

Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi questo test molto semplice e volte. Per farlo dovrete guardare questa foto e a colpo d’occhio scegliere un oggetto di quelli ritratti nella figura. Una volta fatto ciò potrete capire meglio voi stesse e in che stato emotivo vi trovate in questo momento.

Test: qual è il tuo stato d’animo in questo momento?

L’applique

Se l’oggetto che hai visto è l’applique (la lampadina) questo indica che sti attraversando un momento di confusione e perdita interiore. Fondamentalmente ti senti perso senza capire quello che vuoi o cerchi tuttavia senti la necessita di tornare ad essere padrone del tuo destino.

Il cane

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è il cane questo significa che nella tua vita o hai bisogno di qualcuno accanto che ti dia dei buoni consigli o hai paura che qualcuno dalla forte personalità possa prevaricarti.

La catena

Se nell’immagine i tuoi occhi sono stati catturati dalla appesa al muro questo significa che ti senti oppresso da qualcosa o qualcuno di cui ti vorresti liberare per poter fare di testa tua.

Il campanaccio

Se è stato il campanaccio a catturare il tuo sguardo significa che sei quel tipo di persona che vuole sempre essere al centro dell’attenzione e di conseguenza non ti piace essere messo in disparte, se ciò accade ti fai notare.

Il cappello

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è il cappello questo ci fa capire che sei una persona timida. Non ami metterti in mostra e di conseguenza nascondi il vero te magari per paura di non piacere.

Il corrimano

Se il corrimano è la prima cosa che hai visto questo dignifica che senti il bisogno di un sostegno sicuro per superare un problema o un’indecisione che ti affligge in questo momento.

La pianta

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è la pianta questo significa che sei una persona aperta e solare. Sei un ottimo amico, ami goditi la vita ed infatti la prendi con leggerezza.

Gli occhiali

Gli occhiali non indicano un’incapacità fisica di vedere, ma morale. Sei solito chiudere gli occhi davanti a quello che non ti piace, specie se riguarda il tuo carattere.

L’ombrello

Hai visto l’ombrello come prima cosa? Questo può significare indica il tuo bisogno di protezione ma allo stesso tempo esso ti impedisce di vedere e quindi indica poca chiarezza di idee.

L’orologio

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è l’orologio questo probabilmente sta ad indicare che sei una persona che ha paura del tempo che passa inesorabilmente

Le scale

Hai visto come prima cosa le scale? Esse possono rappresentare due diverse fasi della tua esistenza. O le vedi in salita, e quindi stai seguendo un percorso di crescita. Oppure le vedi in discesa, e questo vuol dire che non sei soddisfatto di te stesso e che speri in un cambiamento.

La sciarpa

Se l’oggetto che hai visto è hai visto per primo è la sciarpa questo indica che senti freddo ma non dal punto di vista finisco. Senti la necessità di essere protetto e amato e di sentirti al sicuro.

Le spade

Se l’oggetto che hai visto è sono le due spade incrociate ed appese alla parte questo significa che tendi ad essere un po’ aggressivo verso gli altri.. una cosa che fai per apparire il migliore, il più bravo rispetto agli altri.

La televisione

Se la prima cosa che hi visto è la televisione questo indica che sei insoddisfatto di te e della tua vita. Ti senti come se fossi intrappolato nei panni di qualcuno completamente differente da te da cui vorresti uscire, ma non sai come fare.

Il tronco

Hai visto il tronco come prima cosa? La parte dell’albero presente in foto è ormai secca e morto, non ha radici nè rami. Ciò indica un senso di sradicamento presente in te, come se ti mancassero basi solide su cui costruire il futuro o vivere il presente.

