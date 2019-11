Test psicologico Myers-Briggs, 4 domande per scoprire che dipendente sei

Alla fine di questo test di 4 domande, scoprirai esattamente la descrizione del tuo tipo di personalità e che tipo di dipendente sei

Conosci l’indicatore del tipo Myers-Briggs? Progettato da Isabel Myers e sua madre Katharine Cook Briggs, ha lo scopo di comprendere e apprezzare meglio le differenze di personalità in modo da creare armonia e aumentare la produttività dei gruppi di lavoro. Oggi viene utilizzato da molte persone per scoprire il proprio lavoro futuro o per identificare meglio i propri dipendenti.

Il test Myers-Briggs

Pronto per iniziare il test? Non dimenticare di segnare su un pezzo di carta le 4 lettere scelte, perché ti serviranno per leggere il tuo profilo corrispondente.

1. Cosa fai quando sei esausto?

· Parlo con i miei amici (E);

· Resto a casa per riposare (dormire, leggere o film) (I).

2. Di queste definizioni, quale ti descrive meglio?

· Mi piace vivere «qui e ora», do attenzione ai dettagli e approfitto del momento presente (S);

· Mi piace sognare e pensare al futuro, vedo segni e simboli in tutto (N).

3. Se devi prendere una decisione importante, come procedi?

· Logicamente e razionalmente (T)

· Ascolto il mio cuore e considero gli altri (i loro sentimenti ed emozioni) (F).

4. Devi partecipare ad una cerimonia, come ti comporti?

· Pianifico tutto in anticipo (J);

· Agisco spontaneamente a seconda delle circostanze (P)?

Scegli le risposte e ricorda le 4 lettere loro assegnate.

Interpretazione del test:

Secondo l’indicatore del tipo Myers-Briggs, ci sono 16 tipi di personalità che sono le seguenti:

1. Il cervellone (INTJ):

Questo tipo di personalità piuttosto rara, è caratterizzata da un’immaginazione traboccante e una grande motivazione che consente un rapido raggiungimento degli obiettivi. I “cervelloni” sono competenti ed efficienti e funzionano efficacemente in modo indipendente e discreto.

2. La persona logica (INTP):

Le persone con questa personalità combinano ingegnosità e creatività. Sono più teoriche che pratiche e amano spiegare logicamente le cose a cui sono interessate.

3. Il leader (ENTJ):

Queste persone assumono naturalmente la leadership, grazie al loro carisma e senso di decisione. Hanno questa capacità di condurre la folla a un obiettivo comune, privilegiando la causa che difendono.

4. Il problem solver (ENTP):

A queste persone piacciono i dibattiti intellettuali perché permettono loro di affinare la loro capacità di risolvere i problemi e combinare idee pratiche. Possono facilmente capire gli altri.

5. L’avvocato (INFJ):

Sono molto coscienziosi e hanno un senso morale basato su ferme risoluzioni. Pragmatici nella loro scelta e con una visione chiara, sono specialisti nel successo di progetti a lungo termine.

6. Il Mediatore (INFP):

Le persone con questo tipo di personalità sono calme, riservate, ma con una grande passione per aiutare gli altri a raggiungere il loro pieno potenziale. Operano secondo i loro valori, sono curiosi e molto ottimisti.

7. Il Protagonista (ENFJ):

Godono di una personalità responsabile e calorosa. Sono leader nel campo politico o sportivo. Ispirano gli altri intorno a loro e non esitano ad aiutarli a raggiungere il loro obiettivo.

8. Il Campaign Manager (ENFP):

Sono molto entusiasti, compassionevoli e soprattutto vedono la vita piena di possibilità. Inoltre, si distinguono per la loro spontaneità, l’improvvisazione e per la loro eloquenza.

9. L’Ispettore (ISTJ):

Si distinguono per la loro lealtà, calma e senso di responsabilità. Si divertono ma al contempo producono un lavoro di qualità nel rispetto dell’ordine e della buona organizzazione.

10. Il Difensore (ISFJ):

Calmi, altruisti e meticolosi, non esitano a prendersi cura delle persone che sono importanti per loro. La loro simpatia e passione per l’ordine consente loro di creare un ambiente di lavoro armonioso.

11. Il Dirigente (ESTJ):

Sono caratterizzati dalla loro capacità di prendere decisioni realistiche, logiche, pratiche e di implementarle con energia. Sono anche eccellenti organizzatori di progetti e persone.

12. Il Console (ESFJ):

Apprezzano il lavoro di squadra e si impegnano a creare un ambiente armonioso e di supporto. Di solito intervengono in caso di problemi concreti come lo stato sociale.

13. L’artigiano (ISTP):

Si distinguono per una straordinaria capacità di osservazione che consente loro di effettuare buone analisi e trovare soluzioni rapide e praticabili.

14. L’Avventuriero (ISFP):