Stasera in tv, giovedì 7 novembre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata, tutti i programmi proposti dai canali in chiaro.

Che la serata abbia inizio…

Qui di seguito troverete infatti elencati tutti i programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno selezionato per la prima serata di oggi.

Film, serie tv, show… tu che cosa preferirai seguire? Non ti resta che scoprire le varie alternative e fare la tua scelta.

Buona serata e buona visione!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 7 novembre

Rai Uno – Un passo dal cielo – La sorgente dell’odio (Fiction)

Vincenzo e Francesco partono per un pericoloso viaggio alla volta di un remoto paesino tedesco, dove sperano finalmente di scoprire tutte le verità che stanno cercando. Intanto Emma sta cercando di scendere a patti con quanto accaduto con Francesco così da scegliere la via da imboccare per il futuro. Valeria, da sempre più affezionata alla piccola Carmela, commette dal canto suo un grosso errore che potrebbe costare carissimo a Vincenzo

Rai Due – Maledetti amici miei (Show)

Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi sono i quatto amici che, raggiunta e superata la mezza età, si ritrovano su un tetto con la volontà di confessare i momenti cruciali della loro vita. Li affiancheranno alcuni ospiti inattesi.

Rai Tre – A raccontare comincia tu (Show)

Torna Raffaella Carrà con il su nuovo programma, una serie di interviste intime e esclusive con “giganti” dei nostri giorni, personaggi che con le loro vite straordinarie hanno conquistato la fama e inciso il proprio nome nella storia del cinema, della musica, dello sport, dello spettacolo o di altri mondi d’interesse.