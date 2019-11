In una recente intervista per la rivista F, Simona Ventura ha parlato dei torti che avrebbe subito da altre donne.

Simona Ventura è una delle presentatrici più famose di sempre. Nota anche come Super Simo per la sua forza e per la capacità di gestire ogni situazione le si ponga davanti, la Ventura ha ammesso di avere anche un lato fragile e che in passato questo aspetto l’ha portata ad essere ferita più volte dalle altre donne. A suo dire, ciò che la ferisce di più è l’idea che molte persone hanno di lei e che non corrisponderebbe al vero.

