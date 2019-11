Lady Gaga e Bradley Cooper: “Abbiamo finto di amarci” – Video

Lady Gaga e Bradley Cooper tutta la verità sulla loro relazione amorosa: “Abbiamo finto di amarci per promuovere il film”. Tutto quello che c’è da sapere in un video

La storia d’amore tra Lady Gaga e Bradley Cooper è stata senza dubbio una delle relazioni più chiacchierate di quest’anno. In tanti hanno amato e superato questa coppia in quest’ultimo anno ma a quanto pare è stata tutta una messa in scene architettata ad arte.

È stata proprio la cantante a svelare tutta la verità su questa relazione “Certo che abbiamo creato una storia d’amore. Come interpreti e attori volevamo che le persone credessero che eravamo innamorati. Abbiamo organizzato tutto”

