Scopri quali sono i segni dello zodiaco che impareranno presto ad avere più fiducia in se stessi.

Fonte Istock photo

Quando si parla di fiducia e autostima è difficile stabilire delle regole perché ogni persona ha modi diversi sia di percepire il mondo che la circonda che di viverlo. Questo significa che se alcuni prendono determinati stimoli in modo positivo, altri possono agire in modo del tutto opposto e con l’autostima e la fiducia in se stessi le cose vanno più o meno nello stesso modo. A regolare il tutto ci sono infatti una serie di fattori come l’ambiente nel quale si è cresciuti, l’educazione ricevuta, le esperienze di vita e, ovviamente, l’influenza che le stelle hanno sui vari segni dello zodiaco. Dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che stanno per apprendere qualcosa di importante e quali sono i segni dello zodiaco che inseguono sempre i propri sogni, oggi scopriremo quali segni impareranno ad aver più fiducia in se stessi. Trattandosi di un aspetto legato in particolar modo a come si sentono le cose, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un quadro più chiaro della situazione.

I segni zodiacali che impareranno ad aver più fiducia in se stessi e quelli per cui ci vuole ancora del tempo

Fonte Istock photo

Ariete – Quelli che andranno incontro ad un periodo di stasi

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che generalmente hanno una buona base di autostima e che sanno sempre come farla crescere per sentirsi meglio e vivere al meglio la vita. Questo particolare periodo, però, non implica cambiamenti in tal senso, probabilmente perché prima di arrivarci c’è la necessità di far sedimentare quanto incamerato sino ad oggi. Pur non andando incontro a retrocessioni non si può quindi parlare di aumento della fiducia in se anche se questo non comporterà alcun problema. La loro vita procederà semplicemente con la stessa andatura del momento, senza accelerazioni improvvise ma anche senza rallentamenti, dandogli modo, una volta tanto, di godersi il percorso.

Fonte Istock photo

Toro – Quelli che potrebbero aumentare la fiducia di se nelle relazioni

I nativi del Toro stanno per andare incontro ad un periodo in cui le relazioni sociali vivranno un momento d’oro. Amici e parenti sembreranno più prodighi che mai di complimenti e attenzioni nei loro confronti e questo contribuirà indubbiamente ad accrescerne l’autostima, specie quella relativa alla loro persona e al modo in cui si relazionano con il resto del mondo. Molto legati ai propri affetti, vivranno questo momento con particolare gioia e con un senso di gratitudine che gli consentirà di sentirsi al meglio e di provare un senso di appagamento che non c’era da un po’ e del quale, anche se non se ne erano quasi accorti, avevano un grande bisogno.

Fonte Istock photo

Gemelli – Quelli che vivranno un momento di transizione

Capire il momento dei nati sotto il segno dei Gemelli non è affatto semplice. Dopo degli alti e bassi emotivi, si troveranno infatti a dover convivere con un periodo di transizione nel quale metabolizzare quanto accaduto negli ultimi mesi. Questo li porterà sicuramente a conoscersi meglio e a fare i conti con il loro modo di essere. Sebbene non si possa dire che ci saranno o meno dei cambiamenti per quanto riguarda la fiducia in se stessi, di certo impareranno a capire quali sono i loro punti deboli in tal senso e dove, invece, si celano i punti di forza. Un modo più che buono per capire da dove partire al fine di migliorare il rapporto che hanno co se stessi, in modo da essere pronti quando si tratterà di sentirsi ancor più sicuri di se e di compiere un passo in più verso un’autostima più solida.

Fonte Istock photo

Cancro – Quelli che vivranno un periodo di quiete

Anche per i nativi del Cancro il periodo è piuttosto tranquillo e per rifocillare la propria autostima dovranno attendere ancora qualche tempo che potranno trascorrere ragionando sulla propria vita, su ciò che vorrebbero cambiare e, ovviamente sul rapporto che hanno con se stessi. Questo momento da dedicare esclusivamente a se stessi sarà quanto di più utile possano fare al fine di comprendere come proseguire il loro percorso di vita ed indirizzarsi verso una strada migliore e a loro più adatta, indicata anche per rafforzare quell’autostima che, anche se cercano di non darlo a vedere, non gli appartiene mai del tutto e subisce il peso non indifferente delle loro tante paure.

Fonte istock photo

Leone – Quelli che stanno vivendo un periodo più che positivo

Per i nati sotto il segno del Leone, il periodo in cui accrescere la fiducia in se stessi è positivo da ormai parecchio tempo e sembra voler proseguire ancora a lungo in questa direzione. Per loro, quindi, non si tratta di imparare ma di affermare una condizione che stanno vivendo ormai da un po’ e che li vede felici e raggianti per i successi ottenuti e per la vita che sembra sorridere loro senza mai fermarsi. Certo, ogni tanto anche sul loro cammino capita di confrontarsi con dubbi e incertezze ma si tratta per lo più di momenti che sono in grado di superare alla grande e che in qualche modo riescono persino a motivarli maggiormente.

Fonte Istock photo

Vergine – Quelli a cui serve ancora un po’ di tempo

I nativi della Vergine non sono soliti fare pensieri positivi su se stessi o sulla vita in generale e questo fa si che anche la fiducia in se stessi sia qualcosa di difficile attuazione. Certo, da persone razionali quali sono sanno bene quali sono i loro pregi e difetti e non sono soliti nasconderseli. Ciò nonostante sono più che mai in un periodo in cui occorre loro attendere prima di potersi sentire più sicuri di se o fiduciosi verso la vita. Forse il nuovo anno sarà in grado di portare una nuova visione delle cose, indispensabile per fare pensieri costruttivi e per riuscire a cogliere aspetti che potrebbero portarli, sempre con la dovuta cautela, ad avere maggior fiducia in se stessi in modo da sentirsi come si sforzano di apparire.

Fonte Istock photo

Bilancia – Quelli che avranno un periodo in crescita

I nati sotto il segno della Bilancia sono soliti lavorare su se stessi e lo fanno sempre con grande impegno. Questo li porta ad avere una conoscenza di se stessi che va oltre l’immaginabile e che spesso li aiuta a sentirsi carichi di fiducia per tutte le cose che si rendono conto di riuscire a portare avanti facendo affidamento solo sulle proprie forze. Per loro, quindi, sebbene non si possa parlare di un punto di arrivo, c’è all’orizzonte un periodo di crescita che saprà garantirgli sempre più fiducia nelle loro capacità, cosa che si tradurrà sempre più in una crescente autostima che, una volta iniziata, non cesserà facilmente portandoli a sentirsi più sicuri che mai di se stessi e dei propri mezzi.

Fonte: Istock photo

Scorpione – Quelli che impareranno ad avere fiducia in se stessi

Sebbene agli altri appaiano come segni forti e tutti d’un pezzo, i nativi dello Scorpione si trovano spesso e volentieri a vivere momenti carichi di interrogativi sia sulla loro vita che su se stessi. Introspettivi come non mai, non perdono mai occasione per capire eventuali errori e come porvi rimedio e spesso si dimenticano di guardare anche ai tanti traguardi tagliati. Per fortuna, questo periodo sembra sarà in grado di dar loro diverse occasioni per rendersi conto della crescita maturata e della potenzialità che celano in ogni cosa che fanno. Per questo motivo, anche se spesso stentano a crederci, si scopriranno finalmente in grado di cogliere e riconoscere le loro potenzialità arrivando così ad avere una sempre maggior fiducia in se stessi, utile per farli affrontare con maggior grinta ogni situazione presente e futura.

Fonte: Istock photo

Sagittario – Quelli che si subiranno una battuta d’arresto

I nati sotto il segno del Sagittario giungono da un periodo nel quale hanno alimentato la propria autostima in tutti i modi possibili e immaginari. Ciò li ha resi a volte persino troppo sicuri di se e per questo motivo si troveranno a vivere una battuta d’arresto che, pur essendo fisiologica, potrebbero vivere in modo negativo. Detto ciò, anche se al momento non gli sembrerà di avanzare, hanno molto su cui lavorare tanto che potrebbero limitarsi a godere di quanto accumulato nel tempo senza più pensarci. La domanda è se ce la faranno o se come sempre vorranno correre per vivere un’avventura tutta nuova, anche a scapito della fiducia che dovrebbero avere in se stessi.

Fonte IStock photo

Capricorno – Quelli che attenderanno un po’

I nativi del Capricorno stanno per vivere un periodo più introspettivo del solito che li terrà momentaneamente lontani da elucubrazioni inerenti a come si sentono con se stessi in fatto di stima o altro. Questo periodo, che potrebbe andare avanti fino alla fine dell’anno, li porterà a rivalutare alcune cose e a cambiare posizione su altre, arrivando a sentirsi più sicuri di se solo quando avranno fatto il punto della situazione e avranno capito cosa vogliono davvero dalla vita e di cosa dovrebbero invece liberarsi al più presto. Detto ciò, per loro sarà un periodo tutto sommato sereno perché avranno diverse cose da valutare e per fortuna la sicurezza che ripongono in se stessi non sarà quasi mai rilevante.

Fonte Istock photo

Acquario – Quelli che vivranno un periodo di alti e bassi

I nati sotto il segno dell’Acquario si trovano a vivere un periodo di decisioni da prendere e di possibili cambiamenti da apportare alla loro vita. Ciò significa che non avranno tempo per razionalizzare o capire come si sentono con se stessi e da un certo punto potrebbe essere una cosa positiva visto che tante volte si sentono in balia degli eventi. Questo sarà per loro un periodo ricco di alti e bassi emotivi che li porterà a sfarfallare non poco ma che sarà anche una sorta di banco di prova per quello successivo e nel quale, se avranno operato bene, potrebbero trovarsi a capire cose nuove di se, arrivando finalmente ad aumentare la sicurezza che hanno in se stessi e questo anche se, a dirsela tutta, non è una cosa della quale hanno effettivamente bisogno.

Fonte Istock photo

Pesci – Quelli che scopriranno un nuovo modo per aver fiducia in se stessi

I nativi dei Pesci sono da sempre considerati un po’ strani e diversi dal resto dello zodiaco. Ciò è dovuto, almeno in parte, al loro modo di essere spesso estroso e stravagante. Ciò nonostante, in quest’ultimo anno, le esperienze vissute li hanno portati a riscoprirsi in un modo del tutto diverso, portandoli a riconsiderare parte della loro vita e a notarvi dei punti di forza che prima non avevano mai preso in considerazione. Per loro è quindi giunto il momento di raccogliere i frutti del lavoro svolto e di raggiungere un nuovo livello di autostima, scoprendo una sicurezza in se stessi tale da aiutarli a vivere al meglio anche quelle situazioni che, fino a poco tempo fa, avrebbero considerato spaventose e che invece li vedono pronti a viverle con grinta e determinazione.

