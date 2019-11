Svegliarsi senza il caffè? Si può, ecco come – VIDEO

Svegliarsi senza prendere il caffè? Si può, con i consigli e i suggerimenti da seguire: dall’esercizio fisico al cioccolato, scopri come eliminare il caffè – VIDEO

Svegliarsi senza il caffè? Per molti è un’eresia, per altri uno stile di vita “imposto” da problemi di salute. Ma si può eliminare il caffè al mattino. Come? con alcuni preziosi consigli mattutini da seguire

Dall’esercizio fisico appena svegli, al mangiare il cioccolato, insomma abolire il caffè ma sentirsi pieni di forza al mattino si può. Scopri tutti i suggerimenti nel video

