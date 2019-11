Ritrovare se stessi e la giusta motivazione grazie ai film

Ritrovare se stessi e la giusta motivazione grazie a film e serie televisive: la lista completa dei 30 film da vedere per cambiare il proprio punto di vista

Guardare un film, un bel film, attiva in chi lo guarda una serie di emozioni, a volte contrastanti altre in linea con il proprio pensiero ma c’è di fondo un comun denominatore: ritrovare se stessi e la giusta motivazione. A chi non è mai capitato, dopo la visione di un film, di sentirsi più forti, più sicuri su qualcosa della propria vita? Fosse solo la giusta carica per alzarsi dal divano e andare in palestra, oppure fare quella telefonata troppo a lungo rimandata? Capita, perché il potere del cinema è proprio questo, la magia di cambiare la persona che è immerso nella visione di quella storia , e questo succede in un’ora e mezza. Il film è per molti considerato un’ancora di salvezza: vediamo un determinato film quando siamo tristi, dopo la rottura con il proprio partner (per esempio), mentre se siamo felici apprezziamo una bella commedia allegra. Insomma, il nostro stato d’animo cambia e si modifica anche in relazione del film che scegliamo di vedere in un determinato momento della nostra vita. Esiste una vera e propria disciplina, la Cinematerapia. Questa si basa proprio sul modo di vedere i film e le sensazioni e le emozioni che questo comporta a livello emotivo e fisico nello spettatore. Ma oggi, vogliamo parlarvi di come, attraverso dei film scelti ad hoc, è possibile ritrovare se stessi e quella motivazione, spesso – molte volte – lasciata assopita in un angolo. Si può ritrovare se stessi così? Scopriamolo insieme

Ritrovare se stessi grazie ai film

Osservare la narrazione di storie sul piccolo o grande schermo è uno dei passatempi preferiti al giorno d’oggi. La maggior parte delle volte questa abitudine non va oltre lo svago, ma con il giusto approccio può essere un utile strumento per ritrovare se stessi. In funzione di quello che vediamo o di quanto siamo analitici, sarà possibile fare delle riflessioni o estrapolare degli insegnamenti che ci servano anche dopo la visione di un film o una serie televisiva. Un film può ispirarti, farti sognare, aiutarti a rilassare, farti piangere e motivarti. Si, proprio così, un film può essere un’inestimabile fonte di motivazione. Un buon film è in grado di motivarci, ispirarci e spingerci a cambiare.

Al pari di un libro, l’impatto che una pellicola può avere su di noi è talvolta molto significativo, soprattutto se stiamo vivendo un momento particolare della nostra vita. Non esiste infatti un’altra forma d’arte che possa restituire una rappresentazione così vivida della realtà, mettendoci di fronte a situazioni di vita vera, fatta spesso di dolore, emozioni, sogni e aspirazioni. Per questo motivo, la prossima volta che decidete di trascorrere una serata a base di “film e popcorn”, valutate questi titoli. Aiutano a riflettere e a ritrovare se stessi.

I migliori film per ritrovare se stessi

La lista racchiude una serie di film che hanno ispirato molti a cambiare il proprio stile di vita (sul serio). Non aspettatevi che, dopo la visione di uno di questi film vi venga l’illuminazione, no, non succede così, basta anche solo un piccolo gesto inaspettato come uscire per andare a trovare quell’amica che da molto tempo non vedete perché “non si ha mai il tempo”, oppure dedicare una coccola in più al vostro partner o a vostro figlio. Insomma, qualsiasi cosa è valida, perché è da i piccoli passi che si percorrono i chilometri della vita. Ecco allora la lista dei film

1. Yes Man: l’importanza di agire

Jim Carrey, attore famoso per i suoi ruoli comici e poco profondi, è il protagonista di questo film che sprona alla motivazione. Il protagonista, Carl, è depresso poiché conduce una vita che non gli piace. È stanco del suo lavoro, sua moglie l’ha lasciato per un altro uomo e passa le serate da solo a casa a guardare la televisione.

Tuttavia, tutto cambia quando va quasi per obbligo a un seminario sulla crescita personale. In quest’occasione, fa un “patto con l’Universo” che lo costringe a dire di sì a qualsiasi opportunità gli si presenti. A partire da questo momento, la sua vita farà una svolta di 180 gradi. Yes Man è un film con cui ritrovare se stessi, perché ci ricorda quanto è importante assumersi dei rischi e agire. È molto facile immedesimarsi nel protagonista. Questa posizione estremista lo metterà davanti a sfide e avventure che, altrimenti, non avrebbe nemmeno preso in considerazione. Bisogna dire sempre di sì? No. E’ ciò che impara Allen durante i 100 minuti di pellicola che raccontano la sua storia. Bisogna imparare a dire di si per poi saper dire di no senza fuggire dalle occasioni e senza portarsi dietro occasioni mancate, ma soltanto delle nuove possibilità. Un no deve essere una nuova possibilità di dire si. Un si un’esperienza, un’occasione di crescita.

2. Will Hunting – Genio ribelle

Will Hunting – Genio Ribelle, diretto da Gus Van Sant e interpretato dalla meravigliosa coppia Matt Damon e Robin Williams, è un film ironico e toccante, che racconta la storia di Will Hunting, un ragazzo che fa le pulizie al Massachusetts Institute of Technology e che nasconde delle incredibili doti matematiche. Will vive, però, in modo precario e scombinato, con alcuni amici teppisti. Non sfrutta il suo talento, ha difficoltà a relazionarsi con le altre persone, persino con Skylar (Minnie Driver), la sua ragazza, studente ad Harvard. Dovrà imparare ad affrontare e superare la paura dell’abbandono per amare e fidarsi. In questo compito lo aiuterà il suo amico Chuckie (Ben Affleck) e sopratutto il dottor Sean McGuire (Robin Williams) uno psicologo che ha vissuto esperienze difficili simili a quelle del ragazzo. Tra i due nasce una relazione terapeutica che porterà Will a cambiare profondamente e il Dr. McGuire a rivedere molte cose della sua vita. Il rapporto con un capace e sensibile professore di liceo riuscirà a fargli comprendere le sue aspirazioni intellettuali, cercando un equilibrio tra il suo animo ribelle e la sua mente geniale e trovando la forza di cambiare la propria vita. Vincitore di due premi Oscar, ilfilm può essere un’ottima base di discussione sulla valenza della self-disclosure, su come, quando e perché il terapeuta può svelare aspetti di sé o eventi di vita personali vissuti.

3. Into the Wild – Nelle terre selvagge

Terminiamo la nostra lista di film per ritrovare se stessi con quello che probabilmente è uno dei titoli più ispiratori di sempre. In Into the Wild, percorriamo la storia di Christopher McCandless, un giovane che è cresciuto sotto l’attento sguardo dei propri genitori. Porta sulle spalle il peso delle pressioni sociali, tra cui doversi laureare presso un’università prestigiosa, ma finisce per decidere che la vita alla quale si stava preparando da sempre non fa per lui. Con uno zaino e qualche risparmio, il giovane intraprende un epico viaggio che lo porta fino alle terre sconfinate dell’Alaska. Durante l’itinerario, conoscerà persone di ogni tipo e vivrà situazioni molto diverse, che lo aiuteranno a crescere come individuo e a scoprire chi è davvero.

Non è un caso che Into the Wild sia diventato un film cult per persone di tutte le età. La pellicola è ricca di emozioni, positive e negative. Il viaggio di McCandless viene rappresentato con una maestria tale da provocare un universo infinito di sensazioni tra le quali non vi è certo l’indifferenza. Si tratta di un attacco alla mediocrità e al conformismo che può dare la spinta di cui si ha bisogno per dare una svolta alla propria vita.

4. V per Vendetta

V per Vendetta, un evergreen attuale sempre, è un film del 2005 tratto da una graphic novel del 1988, creata da Alan Moore e illustrata da David Lloyd. Il film è diretto da James McTeigue e schiera Hugo Weaving e Natalie Portman nei ruoli principali, contestualizzati in un futuro distopico (il 2015).

Iniziamo con una citazione… “Creedy: Abbiamo controllato questo posto. Non hai niente! Niente a parte i tuoi diabolici coltelli e le tue belle mossette di Karate! Noi abbiamo le armi!”