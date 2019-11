Le previsioni meteo di domani ci illustrano che tempo farà durante la giornata di giovedì 7 novembre nelle varie aree della Penisola, incluse temperature ed eventuali precipitazioni.

Le previsioni meteo di oggi parlavano di una situazione climatica ancora ampiamente all’insegna del maltempo e della pioggia. Il freddo avanza e la brutta stagione sembra oramai definitivamente iniziata.

Possiamo però ancora confidare in un auspicato miglioramento? Proviamo a scoprirlo insieme grazie alle previsioni meteo per la giornata di domani, un prospetto dettagliato che ci illustra, zona per zona, l’andamento di precipitazioni, temperature e molto altro ancora.

Incrociamo allora le dita e… continuiamo a leggere qui su CheDonna.it!

Previsioni meteo di domani, giovedì 7 novembre

Qualche miglioramento concederà sprazzi di sole ad alcune selezionatissime aree della Penisola, pur lasciandole sospese in una morsa di nuvole e piogge che la faranno comunque da padrone nella maggior parte delle città. Le temperature procederanno nella loro picchiata, scendendo gradualmente un po’ ovunque e spingendoci sempre più verso l’avvento dell’inverno.

Vediamo però meglio nel dettaglio che cosa ci prospettano le previsioni meteo per la giornata di domani, giovedì 7 novembre.

Nord

Nel settentrione del Paese persevera un cielo nuvoloso al mattino, con nebbie e nubi basse e che andrà ulteriormente peggiorando dal pomeriggio al Nordovest, con pioggia e neve sulle Alpi a partire dai 1500m. Le temperature appaiono in diminuzione, con massime che oscilleranno tra i 11 e i 16 gradi.

Centro

Potremo assisterà a un peggioramento delle condizioni meteo su Sardegna e Toscana, con piogge e temporali che si fanno sempre più diffusi in serata. Meglio invece altrove, con maggiori spazi di sereno e temperature generalmente stabili: le massime saranno comprese tra i 13 e i 18 gradi.

Sud

Per quanto riguarda il meridione, si registrano condizioni meteo instabili sulla Sicilia, Calabria e Salento con piogge e temporali in esaurimento serale. Situazione invece decisamente migliore sul resto dell’area. Le temperature appaiono invece in lieve calo, con massime comprese tra i 16 e i 21 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI