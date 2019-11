I segni zodiacali che inseguono sempre i propri sogni

Scopri quali sono i segni dello zodiaco che seguono sempre i propri sogni e quali sono invece troppo ancorati alla realtà per farlo.

Le persone differiscono tra loro per tantissimi aspetti e tra questi c’è anche quello legato ai sogni e alla capacità di crederci e di inseguirli fino alla fine. Per esempio, ci sono persone che non si arrendono fino alla fine e che pur di perseguire ciò che sentono giusto per loro sono disposte a tutto. Altre, al contrario, hanno quasi paura ad inseguire i propri sogni e preferiscono aggrapparsi a cose più concrete e in grado di dargli un maggior senso di sicurezza. Si tratta di modi di fare molto diversi tra loro e che affondano le radici nel background familiare, nel carattere e, non ultimo, nell’incidenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Per questo motivo, dopo aver visto come sarà il mese di Novembre per i vari segni dello zodiaco e quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno dello Scorpione che è il segno del mese, oggi vedremo quali sono i segni dello zodiaco in grado di inseguire sempre i propri sogni e quali, invece, quelli che non ci riescono. Visto che si tratta di un aspetto legato anche al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare il profilo del proprio ascendente in modo da avere un quadro più completo della situazione.

Astrologia: i segni dello zodiaco che seguono i loro sogni e quelli che non ci riescono

Ariete – Quelli che inseguono i loro sogni ma solo per un po’

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che sanno sognare in grande ma che spesso si trovano a fermarsi ben prima di arrivare al traguardo. Ciò è dovuto alla loro voglia di evitare ogni fatica e alla preferenza che danno alle cose che sono in grado di vivere giornalmente piuttosto che attraverso le lunghe attese. Se i loro sogni sono semplici da realizzare o prevedono piccoli step in grado di condurli verso la meta, allora riescono anche a vederli realizzati. In caso contrario, finiscono con il fermarsi per improvvisa mancanza di interesse o per scelta spontanea nata dal non voler attendere in eterno per un qualcosa che non sono certi si realizzerà come vogliono. Questo modo di ragionare fa di loro persone che pur seguendo i propri sogni, sembrano farlo a tempo perso, non rientrando quindi tra quelli disposti a tutto pur di vederli realizzati.

Toro – Quelli che inseguono solo alcuni sogni

I nativi del Toro si trovano spesso e volentieri divisi tra ragione e sentimento. Ciò avviene anche quando si parla di sogni e li si vede al centro di un rebus che alle volte rischia di sopraffarli. La loro indecisione nasce infatti dal seguire come vorrebbero ogni loro più piccolo sogno e dal voler al contempo una vita fatta di sicurezze che spesso i sogni non riescono a garantire. Si tratta di un problema che alle volte, ai loro occhi, può diventare insormontabile, mettendoli in crisi. Per fortuna, il più delle volte, seppur dopo un po’ di fatica, riescono a superare il momento scegliendo di seguire solo alcuni sogni che sono quelli che reputano più facili da realizzare. In questo modo riescono a trovare una via di mezzo che li fa sentire bene e gli da le sicurezze per loro indispensabili per vivere serenamente.

Gemelli – Quelli che seguono sempre i propri sogni

Ebbene si, i nati sotto il segno dei Gemelli sono tra coloro che, all’interno dello zodiaco, sono sempre pronti a seguire i propri sogni. Per loro sognare è fondamentale per vivere e lo fanno sempre con emozione e partecipazione, spesso non curandosi neppure della fattibilità di ciò che desiderano. Un modo di agire che a volte crea in loro più confusione del dovuto ma che al contempo li fa sentire vivi e per questo felici. Certo, alle volte, scegliere tra i sogni più semplici potrebbe dar loro modo di vederli anche realizzarsi e di farli sentire più soddisfatti di se. Ma è una scelta che limiterebbe il loro bisogno di sentirsi liberi e che quindi molto difficilmente metteranno in pratica.

Cancro – Quelli che vorrebbero inseguire i sogni ma che fanno fatica

I nativi del Cancro sono dei veri sognatori, in grado di fantasticare su ogni cosa possibile. Quando si tratta di darsi da fare nell’inseguire i propri sogni, però, non sempre sono propensi a farlo e ciò per ben più di un motivo. Se da un lato temono sempre di andare incontro a delusioni in grado di abbatterli, dall’altro si trovano infatti a non voler impiegare troppe energie dietro a sogni che non sono sicuri di poter realizzare. Per questo motivo si trovano quindi a seguirli solo quando oltre ad una base di desiderio c’è dietro anche una certezza di risultati. Altrimenti, preferiscono dirsi che farcela è impossibile e restare a sognare ad occhi aperti, evitandosi problemi che non sono sicuri di voler affrontare.

Leone – Quelli che seguono i sogni in grado di offrirgli qualcosa

I nati sotto il segno del Leone sono tra i segni dello zodiaco che si trovano più spesso a fare calcoli sulla propria vita e sulle scelte che possono renderla migliore. Per loro ogni singola azione deve portargli un vantaggio senza la cui certezza preferiscono restare fermi dove sono. Ciò vale anche per i loro sogni che cercano sempre di seguire ma non senza averli studiati e pianificati a dovere. Inutile dire che sceglieranno sempre di seguire solo quelli in grado di garantirgli dei vantaggi e questo anche se i più preziosi rischiano di restare inesauditi. Per loro la riuscita personale è quanto più conta e rappresenta il desiderio più grande di tutti, dietro al quale si celano tutti gli altri.

Vergine – Quelli che non seguono mai i propri sogni

I nativi della Vergine sono troppo razionali per poter dar retta ai loro sogni. Certo, anche loro come tutti ne hanno e alcuni sono anche così ben costruiti nella loro mente che metterli in pratica sarebbe un gioco da ragazzi. Per il loro modo di vedere le cose, però, i sogni sono qualcosa sulla quale fantasticare ma che non può trovare radici nelle realtà. Il loro più grande timore è infatti che standogli dietro arrivino a perdersi cose ben più importanti come opportunità per la loro carriera o per migliorare la vita di tutti i giorni. Per gli stessi motivi, tendono a non vedere mai di buon occhio chi insegue i sogni, specie se si tratta di qualcosa che per loro è avventata o di difficile attuazione. Tra i segni dello zodiaco si può quindi dire che sono tra i segni che, meno di tutti, sono propensi a inseguire sogni o anche semplici desideri.

