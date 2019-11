7 motivi scientificamente provati per migliorare la salute dormendo nudi

Sebbene dormire nudi sia raccomandato da un gran numero di professionisti della salute, molte persone sono riluttanti nel farlo, hanno paura di ammalarsi e insistono nel coprirsi con più strati prima di andare a letto. Eppure è’ stato scientificamente provato che dormire nudi è molto meglio per la salute e ha molti benefici per il corpo. Scopri in questo articolo 7 benefici scientificamente provati che miglioreranno la salute del tuo corpo se dormirai svestito.

Dormire nudi fa bene alla salute

Per paura di infezioni, per paura di prendere il raffreddore o semplicemente per modestia, molte persone affermano di non riuscire a dormire nudi. Non riescono proprio a concepire di andare a letto vestito come Adamo ed Eva. Tuttavia, è stato dimostrato che dormire nudi libera il tuo corpo e gli consente di godere di molti benefici. Eccone 7 che forse non conoscevi:

Dormire nudi migliora la qualità dello sperma negli uomini e previene le infezioni vaginali nelle donne

Uno studio ha scoperto che indossare biancheria intima aderente ha un impatto significativo non solo sulla produzione ma anche sulla qualità dello sperma nell’uomo. Si consiglia pertanto di indossare biancheria intima il più ampia possibile durante il giorno o meglio, dormire nudi. Quindi, se vuoi preservare o ottimizzare la tua fertilità, non esitare a lasciare liberi i tuoi gioielli di famiglia durante la notte.

Le donne in genere tendono a pensare che dormire nude equivalga ad esporsi all’infezione, ma alcuni ricercatori hanno scoperto che le donne che indossano biancheria intima aderente hanno maggiori probabilità di contrarre infezioni vaginali. Infatti, la biancheria intima attillata comprime i genitali, creando un ambiente caldo e umido, favorendo la moltiplicazione di batteri e funghi. I medici danno dunque alle donne lo stesso consiglio degli uomini: indossare biancheria intima di cotone durante il giorno e dormire nudi durante la notte.

Dormire nudi favorisce un sonno più profondo

Gli studi hanno dimostrato che dormi meglio e profondamente in un ambiente freddo che in un ambiente caldo. Pertanto, dormire nudi aiuta a mantenere la temperatura corporea a un livello relativamente basso e quindi ideale per un sonno di qualità.

Dormire nudi aumenta il metabolismo

I ricercatori hanno scoperto che la qualità del sonno è fortemente correlata al metabolismo e che i disturbi del sonno causano gravi problemi di salute e metabolici. Poiché dormire nudi ti permette di dormire profondamente, aumenta anche il tuo metabolismo e ottimizza la combustione dei grassi durante il sonno.

Dormire nudi aumenta i livelli di ossitocina nel corpo

Secondo uno studio condotto nel 2015, dormire nudi potrebbe aumentare la produzione di ossitocina da parte del tuo corpo, che è l’ormone del benessere che ti fa sentire felice. La sua produzione dipende in gran parte dal tocco, dormire nuda, specialmente con il tuo partner, ne promuove notevolmente la produzione.

Dormire nudi ti aiuta a rallentare l’invecchiamento e rimanere giovani

Mentre dormi, il tuo corpo rilascia un “ormone della crescita umano” che ripara e protegge le cellule della pelle dall’invecchiamento. Tuttavia, dormendo completamente vestiti, si riscalda il corpo e questo calore interferisce con il rilascio di questo ormone, promuovendo così la continuazione del processo di invecchiamento della pelle. Dormire nudi potrebbe essere una soluzione alle rughe!

Dormire nudi aiuta a migliorare la circolazione sanguigna

È stato scientificamente dimostrato che la temperatura corporea durante il sonno ha un impatto sulla circolazione sanguigna. Infatti, se riesci a mantenere la temperatura corporea a un livello relativamente basso, dormendo nudo, questo migliorerà notevolmente la circolazione sanguigna.

Dormire nudo ti aiuta a restare in forma



Uno studio condotto dal National Institutes of Health negli Stati Uniti ha scoperto che il mantenimento di una bassa temperatura corporea durante la notte potrebbe aiutare ad accelerare il metabolismo. Quindi, dormire nudi favorirebbe la combustione del grasso e ti aiuterà a mantenere la linea.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI