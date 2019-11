Cos’è il dono e cos’è il regalo: conosci la differenza? – VIDEO

Cos’è il dono e cos’è il regalo: conoscere la differenza è significativo della persona che regala o dona qualcosa – VIDEO

Cos’è il dono e cos’è il regalo? La differenza è sostanziale. Spesso scambiati come sinonimi, in realtà hanno una differenza abissale

Regalare qualcosa appartiene alla sfera delle convenzioni personali o sociali ed è spesso un dare calcolato. Essi si fanno spesso (non sempre) per assolvere a obblighi. Mentre, donare? Scoprilo nel video in alto

