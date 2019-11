Uomini e Donne: Ida e Riccardo sorprendono tutti con un bacio passionale

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme dopo una serie di contrasti che nel tempo li ha portati a dividersi più volte. Eppure, i contrasti tra i due sembra non siano finiti e durante l’ultima registrazione del trono Over, entrambi si sono trovati ancora una volta in contrasto. Questa volta, Ida ha lamentato una mancanza di passione da parte di Riccardo che, incitato anche dal pubblico, ha infine deciso di darle un bacio carico di passione.

