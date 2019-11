Apprezzare il proprio corpo aiuta la mente: Scopri come con il beauty test, il test psicologico che aiuta a capire di che bellezza sei

Nel corso degli anni il concetto stesso di “bellezza” è cambiato nelle varie parti del mondo. Per alcuni popoli, in un determinato luogo e in una determinata epoca, niente è più attraente di una persona in carne. Altri, invece, pensano che sia bello solo chi ha cicatrici sulla pelle. Accettare il proprio corpo non è sempre facile, specie nella nostra società, bombardata da continue immagini di super donne toniche e perfette. Ma la perfezione, si sa, risiede negli occhi di chi guarda, nell’anima e nel sentirsi bene con il proprio corpo, anche se questo significa avere qualche chilo in più o in meno. Nulla è più perfetto di una donna che sta bene con il proprio corpo. E perché? Perché una donna felice così com’è è una donna serena e forte. Bisogna convincersi di una cosa: i modelli di bellezza pubblicizzati dai diversi mezzi di comunicazione non sono reali. Molte delle persone che vediamo sui cartelloni o sugli annunci pubblicitari non hanno davvero il corpo che mostrano. Passano la loro vita in palestra, ricorrono alla chirurgia oppure sono ritoccate con Photoshop o tutte e tre le opzioni insieme. Ovviamente, anche la genetica ha un certo peso. Ma scopriamo, con questo psico-test tu di che bellezza sei: sofisticata, classica, semplice o selvaggia? Provocante o controtendenza? Insomma fai il test e scopri cosa rivela il tuo corpo agli altri.

Psico-Test: E tu di che bellezza sei?

Rispondi alle domande e segna il punteggio. La somma di A,B,C,D rivela cosa il tuo corpo rivela di te agli altri.

Prima di andare a dormire…

a) Ti immergi nella vasca da bagno piena di schiuma e poi indossi una camicia di seta

b) Ti sciacqui il viso con acqua fresca e po ti infili una t-shirt comoda e ampia

C) Spesso ti metti a letto senza cambiarti neanche

d) Fai una doccia, ti spali una crema idratante profumata su tutto il corpo e indossi un baby doll

Ami i tuoi capelli quando sono…

a) Raccolti

b) Sciolti e scompigliati

c) Colorati all’ultima tendenza

d) Perfettamente curati e capaci di mettere in risalto il tuo viso e il tuo collo

Per una cena galante non c’è nulla di meglio di…

a) Un tubino nero classico

b) Un’ampia gonna lunga con una camicetta di seta dai colori pastello

c) Una mise colorata ed eccentrica

d) Un abito rosso fuoco con una scollatura profonda

Il tuo make-up non è completo senza…

a) La cipria

b) La matita nera

c) L’ombretto colorato

d) Il rossetto rosso

Non potresti mai rinunciare a…

a) Alle tue abitudini

b) Alla libertà

c) All’arte

d) Allo shopping

Quanto tempo impieghi per prepararti al mattino?

a) Il giusto: non ho un mio rituale da seguire scrupolosamente

b) Pochi minuti

c) Dipende dagli impegni che ho nel corso della giornata

d) Almeno mezz’ora buona

Adori ricevere apprezzamenti per…

a) Il tuo stile

b) La tua intelligenza e le tua capacità

c) La tua originalità

d) Il tuo aspetto esteriore

I tuoi gusti di gelato preferito sono…

a) Fragola e limone

b) Panna e cioccolato

c) Mango e papaia

d) Bacio e nocciola

Per te, le apparenze sono…

a) Importantissime e vitali

b) Del tutto prive di significato

c) Un valido aiuto per raggiungere i propri obiettivi

d) Il sale della vita

Amicizia fa rima con…

a) Lealtà

b) Avventure

c) Divertimento

d) Competizione

Ogni quanto vai dall’estetista?

a) Ogni 15-20 giorni

b) Quasi mai, giusto una volta al mese o nei periodi estivi per la ceretta

c) Quando proprio ne ho bisogno, anche se amo molto fare da me

d) Ogni settimana è una tappa fissa!

Il tuo viaggio ideale è…

a) Una crociera

b) Un trekking in mezzo alla natura incontaminata

c) Un tour on the road

d) Una vacanza all inclusive a Ibiza o Isole Baleari

Sei in ritardo per un appuntamento…

a) Non è un problema sai sempre cosa indossare

b) Infili al volo gli abiti del giorno prima

c) Annulli l’appuntamento

d) Non importa, finisci di prepararti con calma e avvisi che farai un po’ tardi

Hai un pomeriggio solo per te. Che cosa fai per rilassarti e coccolarti un po’?

a) Vado in un centro benessere con spa

b) Mi regalo una gita in un maneggio con annessa cavalcata nei boschi

c) E’ l’occasione ideale per provare, finalmente, il parapendio o il bungee jumping

d) Prima vado a fare una lampada abbronzante e un massaggio rilassante e drenante, poi dal parrucchiere e infine organizzo un aperitivo in centro con le amiche

Per avere successo è necessario…

a) Essere forti

b) Coltivare intelligenza e flessibilità

c) Non pensare che la vita sia sempre tutta bianca o nera

d) Avere una bella presenza

Entri in una stanza e…

a) Ti preoccupi di avere l’abito giusto per l’occasione

b) Ti preoccupi di sapere cosa dire e ti rendi utile

c) Ti preoccupi che qualcuno noti che sei diversa

d) Stai male all’idea che nessuno si giri per guardarti

Risultati del Beauty-Test

Maggioranza di “A”: Classica e sofisticata

Per te bellezza è sinonimo di eleganza. Non ami i fronzoli, i colori troppo accesi e gli accessori eccessivamente vistosi: secondo la tua visione, la sobrietà e la raffinatezza sono sempre la scelta migliore. Adori le griffe classiche e disdegni le mode del momento, sempre un po’ sopra le righe per i tuoi gusti. Ti ispiri ai canoni estetici del passato e ritieni quantomeno bizzarre le donne che camminano su altissime zeppe o indossano le borchie. Grazie ai tuoi gusti classici e sofisticati sei sempre chic, ma talvolta rischi di apparire un po’ rigida e algida. Ogni tanto cedere alla trasgressione può essere divertente e liberatorio, magari osando un po’ di colore qua e là.

Maggioranza di “B”: Semplice e selvaggia

Non sopporti le imposizioni e gli artifici, tantomeno in tema di bellezza. Ti senti bene e a tuo agio solo in versione “acqua e sapone”: il punto di forza risiede proprio nella tua semplicità. Non ami particolarmente chi ostenta acconciature troppo elaborate, trucchi vistosi o abiti succinti: per te non c’è nulla di meglio del mostrarsi per come si è. Curi il tuo aspetto solo il minimo indispensabile, tanto che amici e parenti si stupiscono quando ti vedono con un’acconciatura particolare o un outfit studiato nei minimo dettagli. Il tuo essere essenziale ti rende decisamente autentica e intrigante. Tuttavia, qualche coccola in più potrebbe regalarti soddisfazioni inaspettate. Quindi, prova a regalarti una giornata diversa andando dal parrucchiere e magari facendo un po’ di shopping “pazzo”.

Maggioranza di “C”: Trasgressiva e controtendenza

Se hai una prevalenza di “C”, definirti è quasi impossibile. Anche quando si tratta di aspetto fisico, è difficile dire in che categoria rientri. Per tua stessa natura, infatti, ami rompere gli schemi e spiazzare tutti, compreso te stessa. Il tuo, più che stile, si potrebbe definire “non stile”: non segui i canoni di bellezza, ma ti lasci ispirare dal momento. Passi con nonchalance dai tailleur eleganti ai tutoni colorati, in base a come ti senti e a quali obiettivi vuoi raggiungere. Adori trasgredire e andare controcorrente, anche anche nel modo di vestirti, di truccarti e di pettinarti i capelli. Sicuramente non c’è nessuno come te: puoi essere una fonte di ispirazione unica. Attenzione, però: non avere mai alcuna regola, alla lunga, può essere destabilizzante, per te e per gli altri.

Maggioranza di “D”: Provocante e appariscente

test e tu di che bellezza sei (Istock)

Per te l’esteriorità è tutto. Non corri certo il rischio di imbatterti nel tuo ex mentre sei in tuta, stanca e sciupata, a fare la spesa: tu, infatti, non esci mai di casa se non sei perfettamente in ordine. Ami metterti in mostra ed esibire il tuo fisico prorompente. Perfino quando vai in palestra e a portare fuori il cane di sera non lasci alcun dettaglio al caso e fuori posto. Sai esattamente cosa indossare e come truccarti per valorizzare i tuoi punti di forza e nascondere i difetti. Quando entri in una stanza non passi di certo inosservata. Del resto, fai di tutto per attirare gli sguardi altrui su di te: le lusinghe ti fanno sentire viva. Per questo nel tuo armadio non c’è posto per capi troppo banali. La vita, però, non è un palcoscenico: ogni tanto, togliere la maschera e mostrare le proprie debolezze può essere un bene.

Consigli importanti sull’aspetto fisico (e mentale)

L’aspetto fisico è abbastanza importante per una persona. Il benessere, infatti, dipende anche da come è e da come si vive la propria esteriorità. Sentirsi bene e a proprio agio con se stessi contribuisce a migliorare l’equilibrio psicologico e viceversa. Non bisogna esagerare, però, perché può essere un’arma a doppio taglio. Spesso si lega l’autostima all’aspetto estetico e al fatto che venga apprezzato dagli altri: ciò è riduttivo, perché basta poco (l’invecchiamento o il calo delle attenzioni) per subire un crollo psicologico.

