Stasera in tv, martedì 5 novembre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata con tutti i programmi che saranno proposti dai canali in chiaro più seguiti.

La prima serata di questo martedì 5 novembre si preannuncia carica di risate, informazione e momenti di grande batticuore. Il palinsesto televisivo propone infatti alternative adatte veramente a ogni gusto, programmi di approfondimento, film e serie tv perfette per rendere questo martedì sera semplicemente impeccabile.

Pronta allora a goderti una serata tra divano e tv?

Il palinsesto televisivo che troverai come ogni giorno qui su CheDonna.it ti guida anche oggi alla scoperta di tante interessanti alternative tra cui scegliere l’intrattenimento del tuo martedì sera.

Non resta che consultare la lista e scegliere il programma che pensi possa fare più al caso tuo, dopo di che… buona serata!

Stasera in tv: palinsesto martedì 5 novembre

Rai Uno – La nostra terra (Film)

Il podere confiscato al boss Nicola Sansone viene assegnato a una cooperativa che però stenta a decollare. Ad aiutarla arriverà Filippo, un uomo da anni impegnato nell’antimafia ma da dietro una scrivania del Nord e quindi decisamente impreparato ad affrontare il lavoro “sul campo”. Le cose però lentamente andranno meglio, almeno fino a quando al boss Nicola Sansone vengono concessi i domiciliari.

Rai Due – Il Collegio (Docureality)

Un Collegio del 1982 e un gruppo di ragazzi tra i 12 ed i 19 anni che dovrà abbandonare la propria vita moderna e tecnologica per immergersi in un universo di formazione e di relazioni estremamente diverso da quello a cui sono abituati, una costante prova che non tutti forse potranno superare.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

I temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese vengono affrontati da Bianca Berlinguer attraverso faccia a faccia con personaggi della politica o dello spettacolo.