Scopri grazie alle previsioni meteo di domani che tempo farà nelle varie zone della Penisola lungo la giornata di mercoledì 6 novembre.

Continua l’ondata di maltempo che sta investendo l’Italia nelle ultime ore. Le previsioni del tempo di oggi ci parlavano di piogge diffuse ma nella giornata di domani pare che a tutto ciò si unirà un vero e proprio arrivo dell’autunno, con relativo calo delle temperature.

Scopriamo allora insieme nel dettaglio le previsioni del tempo di domani.

Previsioni meteo di domani, martedì 5 novembre

Il freddo sembra oramai deciso a sbarcare nella Penisola e così, da nord a sud, non c’è zona in cui non potremo osservare un netto calo del termometro.

Anche le piogge perseverano nel bagnare l’Italia da nord a sud, con brevi raggi di sole che faranno capolino in qualche rara fortunata città.

Ma scopriamo meglio nel dettaglio come si presenteranno le condizioni meteo nelle varie aree del Paese.

Nord

Le condizioni meteo del settentrione italiano sembrano destinate ad evolversi verso un nuovo peggioramento, con acquazzoni di passaggio specie tra Levante ligure, Emilia Romagna, Lombardia e Nordest. Altrove la pioggia sembra almeno per il momento decisa a non fare ancora la sua comparsa. In compenso per le temperature appaiono generalmente in diminuzione, con massime che oscilleranno tra e 14 e e 17 gradi.

Centro

Anche nel centro della Penisola pare avanzare un minaccioso fronte instabile, pronto a dare nuova spinta a piogge e acquazzoni che già tormentavano la Sardegna e i versanti tirrenici nelle ultime ore. Anche le zone interne adriatiche sembrano però ora destinate a finire sotto l’acqua. Anche le temperature appaiono intanto in calo, con massime comprese tra e 14 e e 19 gradi.

Sud

Anche il sud Italia pare non fare questa volta eccezione e, di conseguenza, non si sottrae all’inesorabile avanzare del maltempo lungo tutta la Penisola. Si registra dunque una moderata instabilità, con piogge e rovesci dapprima su Sicilia e regioni tirreniche, poi anche altrove. Anche qui si registrano temperature generalmente in calo, con massime comprese tra i 17 e i 22 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

