Pranzo di Natale 2019: il menu completo per i bambini-VIDEO

Il Natale è una festa meravigliosa, un evento importantissimo per la religione Cristiana che vede come protagonisti soprattutto i bambini anche a tavola. Ecco un menu per il pranzo di Natale perfetto per i più piccoli.

Il Natale una festività religiosa che mette al centro la famiglia, della quale i bambini rappresentano il cuore pulsante. Anche quando ci si raduna per il pranzo di Natale, si dovrà renderli protagonisti con un menu studiato per loro, che sia gustoso, semplice e soprattutto genuino.

Un menu completo dall’antipasto al contorno che renderà felici i bambini, seduti come da tradizione italiana, in un tavolo solo per loro dove sarà carino far trovare delle decorazioni e dei piccoli regalini.

Pranzo di Natale 2019: gli antipasti per i bambini

Anche i più piccoli dovranno iniziare il pranzo di Natale con degli antipasti che li conquistino per il loro gusto e anche per il loro aspetto. Ecco quelli che abbiamo selezionato per voi!

