La Pupa e il Secchione, polemica: nel cast un personaggio scomodo

La Pupa e il Secchione tornerà ufficialmente il prossimo anno sul piccolo schermo degli italiani, ma un nome del cast ha scatenato le ire del web.

La Pupa e il Secchione era uno dei programmi di punta di Italia 1, che ha il merito di aver reso popolari personaggi come Francesca Cipriani ed Elena Morali.

Il programma, come annunciato già negli scorsi mesi, è pronto a fare il suo ritorno con Paolo Ruffini alla conduzione, ma un probabile nome del cast della Pupe ha scatenato le ire del web, in quanto il personaggio in questione è noto per alcune dichiarazioni alquanto infelici. Di chi si tratta?

La Pupa e il Secchione: scoppia la polemica per il cast

La Pupa e Il Secchione non è nemmeno iniziato, che già sul web insorgono le prime polemiche relative al cast.

Se per la giuria è ormai confermata la presenza di Valeria Marini, che di recente ha difeso la sua amica Pamela Prati, insieme a quella di Vittorio Sgarbi e Aldo Busi in giuria, il portale web Spy it riporta quello che pare essere il primo nome ufficiale per la categoria delle Pupe. Il nome è Stella Manente.

Il suo nome probabilmente vi sarà totalmente nuovo, ma qualche tempo fa l’influencer è stata la protagonista di una terribile polemica. Quale? Durante il Pride di Milano, Stella avrebbe invocato il ritorno di Hitler, in quanto la manifestazione le procurava qualche fastidio per raggiungere la meta verso cui era diretta.

Ovviamente il suo commento non piacque, diventando bersaglio del web. Stella decise di denunciare gli utenti della rete, ma il PM non prese lontanamente in considerazione la richiesta della ragazza visto che invocava il ritorno di un dittatore per sterminare le persone omosessuali.

Stella Manente nel cast de La Pupa e Il Secchione sarebbe ben lontano da quello che può essere definito un colpaccio da parte della rete, visto che il web considera ingiusto che una persona che ha fatto pesanti e gravi dichiarazioni possa essere premiata, apparendo in prima serata a La Pupa e il Secchione.

Oltre al nome di Stella, pare confermato anche quello di Francesca Cipriani nel ruolo di valletta. Francesca, non molto tempo fa tra l’altro, aveva fatto una confessione choc a Pomeriggio 5.

