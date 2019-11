Delia Duran e Alex Belli sono stati aggrediti? I dettagli non tornano, l’ex marito di lei smentisce tutto e racconta la sua versione dei fatti a Live Non è la d’Urso. Tutto quello che c’è da sapere in un video

In questi giorni si è parlato molto della presunta aggressione di Delia e Alex da parte dell’ex marito della donna e, ieri, Barbara D’urso è tornata sull’argomento.

Nel corso del programma Live Non è la d’Urso è intervenuto proprio l’ex marito che ha negato categoricamente l’aggressione: “Io e Nusat (questo è il suo vero nome, anche se ora si fa chiamare Delia) ci siamo recati in Tribunale per una sentenza della separazione. Ho visto il mesciato in macchina e mi sono avvicinato a lui. Quando stavo per aprire la portiera Delia mi è venuta alle spalle e io mi sono paralizzato.”

Leggi anche

>>> Alex Belli: “denunciato l’ex di Delia Duran, l’aveva già aggredita”

>>> Alex Belli e Delia Duran aggrediti. La replica a Mila: “Ecco le prove”

>>> Mila Suarez a Live Non è la d’Urso: la confessione su Alex Belli

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI