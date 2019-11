Scopri come sarà il mese di Novembre in base al tuo segno zodiacale.

Novembre è ormai arrivato, portando con se giornate ancora più corte e un freddo pungente che ricorda, specie ai più romantici, l’arrivo seppur lento delle feste. In questo mese che ci porta con decisione verso l’inverno pur regalando ancora qualche giornata di sole, le energie sono tante e varie e a volte arrivano persino ad influenzare l’umore dei più sensibili. Dopo aver esplorato il mese di Ottobre e visto quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno dello Scorpione (segno zodiacale del mese), oggi proviamo quindi a scoprire cosa ha in serbo il mese di Novembre per ogni segno zodiacale.

Novembre: ecco cosa ha in serbo per ogni segno dello zodiaco

Ariete – Un mese ricco di emozioni

Il mese di Novembre si preannuncia ricco di emozioni e di cambi di umore che si alterneranno fino alla fine. Sarai baciata dalla fortuna sotto alcuni fronti ma su altri, la sensazione sarà quella di dover lottare per ottenere ciò che desideri. Questo comporta la necessità di capire cosa desideri esattamente in modo da concentrarti solo sui tuoi obiettivi per raggiungerli senza intoppi di alcun tipo. La tua valvola di sfogo saranno gli amici con i quali ti sentirai in perfetta sintonia, tanto da riuscire a ritagliarti degli spazi che seppur piccoli contribuiranno a rilassarti.

Sul lavoro basterà impegnarsi al massimo per raggiungere gli obiettivi sperati. In tutto ciò bisognerà però fare attenzione alla salute. Meglio non rinunciare alle ore di sonno o lo stress prenderà il sopravvento.

Infine, in amore, chi è già in coppia si troverà a dover scegliere se proseguire o fermarsi. In entrambi i casi, basterà seguire il cuore per trovare la risposta dentro di se.

Chi è single e cerca l’amore potrebbe andare incontro a qualche colpo di fulmine in grado di regalare emozioni dimenticate da tempo.

Toro – Un mese di preparazione

Per dirla brevemente, il mese di Novembre sarà un mese che ti preparerà a quello che più desideri e nel quale dovrai dunque adoperarti per spianare il più possibile la tua strada. Ci saranno alti e bassi e non mancheranno incomprensioni e contrattempi che potrebbero snervarti anche un po’. Di contro, però, avrai anche modo di portare avanti ciò che desideri e tutto con la certezza che, lavorando alacremente, compierai dei passi che saranno nella giusta direzione. Stessa cosa dicasi per il lavoro dove l’unico accorgimento dovrà essere quello di procedere senza eccessiva fretta.

Lo stress, inutile dirlo, la farà da padrona e per raccogliere le energie necessarie per questo periodo è necessario iniziare a prenderti cura di te partendo proprio dal tuo punto debole che è l’alimentazione. Unendo al buon cibo la giusta attività fisica, scoprirai che anche il nervosismo inizierà a scemare e nel totale ti sentirai più sana e più lucida.

Per quanto riguarda l’amore, invece, potrebbero esserci anche qui degli alti e bassi ma la scelta più saggia è quella di rimandare ogni cosa a quando ti sentirai più energica. Per allora alcune situazioni potrebbero essersi persino sistemate da sole.

Gemelli – Un mese con qualche confusione

Sebbene tu sia come sempre partita in quarta sotto tutti i punti di vista, il mese di Novembre ti porterà a dubitare di alcune decisioni prese. Nulla di grave, specie se si pensa che basta rifletterci un po’ su per capire come aggiustare il tiro per ciò che non va. La confusione regnerà anche sul lavoro, spingendoti ad impegnarti sempre di più e a volte con scarsi risultati. La bella notizia è che quando arriveranno sapranno ripagarti degli sforzi. Quella meno bella è che ti ci vorrà un po’ di tempo perché ciò avvenga. In compenso ti sentirai pimpante e carica di energie come non mai. Occhio a non strafare, però, perché ti serviranno anche in avanti.

In amore la confusione tipica di questo mese lascerà il pasto ad una giostra di emozioni che ti catapulteranno positivamente in un mondo che non percepivi da un po’ di tempo. Se sei in coppia potresti finalmente trovare quell’alchimia che desideravi da un po’. Da single non mancheranno gli incontri ma occhio a non costruire castelli immaginari perché sebbene intensi potrebbero essere di breve durata.

Cancro – Un mese da dedicare al futuro

Il mese di Novembre porterà con se una serie di energie che ti faranno venir voglia di costruire qualcosa per il tuo futuro. Visto che ogni nuova impresa o conoscenza sembra avere dalla sua una buona dose di fortuna, è il momento giusto per approfittarne e per dare il meglio di se.

Sul lavoro ti ci vorrà ancor più impegno ma alla fine tutto andrà per il meglio, specie se saprai avviare le giuste interazioni sociali. Per fortuna, l’energia che nella prima decade sembrerà quasi assente, tenderà a tornare e a rafforzarsi entro gli ultimi giorni del mese, periodo in cui potrai recuperare eventuali ritardi.

In amore, urge la necessità di chiarirsi e di esprimere in pieno il proprio pensiero. In questo modo sarà più facile trovare un punto di incontro e ritrovare la giusta sintonia con il partner. Se sei ancora single, tenere bene gli occhi potrebbe essere invece la mossa perfetta perché è probabile che arrivi presto qualcuno in grado di farti perdere la testa.

Leone – Un mese in cui sarà difficile comunicare

Il problema che giungerà con questo mese sarà quello legato al tuo modo di comunicare che, improvvisamente, sembrerà avere qualcosa che non va. Per fortuna si tratta solo di una fase passeggera, legata più a tensioni interne che ad altro. Questo, però, comporterà dei rallentamenti anche sul lavoro, dove gli imprevisti saranno all’ordine del giorno. Tuttavia, se hai nuovi progetti in mente potrai contare su una buona dose di fortuna che abbraccerà quell’area in particolare. Stessa cosa può dirsi per la tua energia vitale che sarà tanta ma della quale dovrai comunque prenderti cura. Il rischio, altrimenti, è quello di un crollo improvviso.

Quanto all’amore, ci sarà un po’ di maretta dovuta più che altro a moti di orgoglio che, una volta messi da parte, lasceranno il posto ad una complicità in grado di far dimenticare ogni problema passato. Anche in caso di ricerca dell’anima gemella, la fortuna potrebbe palesarsi seppur in modo strano e del tutto inatteso.

Vergine – Un mese che si presenterà piuttosto strano

Il mese di Novembre ti farà sentire strana per gran parte del tempo. Da un lato ti riscoprirai malinconica mentre da un altro ti sentirai piena di voglia di fare. Metterti in gioco sarebbe un ottimo modo per abbracciare un po’ di positività in più. Il punto forte? Il tempo libero da passare con gli amici o anche da sola purché sia di qualità. Riuscirà a farti rilassare come si deve.

E un po’ di relax ti ci vuole anche sul lavoro che continui a vivere con troppa apprensione. La verità è che sebbene il mese di Novembre non sembri incline a grandi sorprese, ti farà da anticamera per un periodo sicuramente migliore e nel quale potrai toglierti qualche soddisfazione. Ciò che conta è riuscire a pazientare ancora un pochino e tenere a bada il cattivo umore che avrà dei picchi davvero importanti.

L’amore ti porterà più confusione che altro, ponendoti davanti a degli interrogativi che, ora come ora, non sapresti gestire. Meglio prenderti tempo, anche se sei single e hai voglia di approfondire qualche conoscenza. Ancora una volta, la pazienza sarà la tua migliore amica.

