Ciambellone integrale con gocce di cioccolato: Ricetta – VIDEO

Ciambellone integrale con gocce di cioccolato: la ricetta dolce, veloce da fare e squisita; Ideale per la colazione ma anche come dessert a fine pasto – VIDEO

Il Ciambellone integrale con gocce di cioccolato è un dessert perfetto come fine pasto, ma anche ideale come spuntino o merenda per i più piccoli.

Leggi anche: Croissant: le ricette per prepararlo a casa, classico, integrale e veg

Dal sapore delicato e dolce, la ricetta del ciambellone integrale con gocce di cioccolato è facile e veloce da fare a casa. Scopri gli ingredienti e il procedimento nel link video in alto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI