Scorpione: ecco come cambia il segno in base all’ascendente

Scopri tutte le sfumature dello scorpione in base all’ascendente del segno. Il parere delle stelle.

Quando si parla di segni zodiacali ci si limita troppo spesso a controllare ciò che riguarda il segno principale, dimenticandosi l’importanza che l’ascendente ha sul modo di sentire ed intendere la vita. Se il segno principale mostra infatti come ognuno di noi agisce davanti alcune situazioni della vita e, sopratutto, come tende a mostrarsi agli altri, l’ascendente abbraccia tutta la sfera emotiva, mostrando i lati più nascosti ed il modo di sentire di ognuno di noi. Oltre a questo è importante sottolineare come avere un ascendente piuttosto di un atro può cambiare in modo anche significativo le caratteristiche del segno, andando a smorzarne o a rafforzarne determinati aspetti.

Oggi, quindi, dopo aver visto perché è importante avere uno Scorpione nella propria vita e dopo aver ricordato come calcolare l’ascendente di ogni segno zodiacale, ci occuperemo del segno zodiacale del mese, scoprendo come i nativi dello Scorpione tendono a cambiare in base al loro ascendente.

Astrologia: Scorpione ed ascendenti. Come cambia il segno zodiacale.

Scorpione con ascendente Ariete

L’ascendente Ariete tende ad estremizzare molte delle caratteristiche tipiche dei nativi dello Scorpione, rendendoli, se possibile, ancor più determinati, forti, passionali e decisi. Si tratta di caratteristiche che trovano riscontro anche nell’ascendente si amplificano al punto da diventare assoluto, rendendo la vita seriamente difficile a chiunque decida di confrontarsi con persone che si trovano in questa situazione astrologica. Il connubio tra Scorpione e Ariete porta infatti ad una personalità estremamente forte, decisa ad avere sempre la meglio, incapace di conoscere o accettare la sconfitta e sempre pronta a lottare per ottenere ciò di cui ha bisogno. L’ascendente Ariete rende i nati sotto il segno dello Scorpione ancor più diretti, meno empatici e per certi versi più aggressivi. Aumentano però anche passione e seduzione che sono parte del fascino di entrambi i segni. Il tutto per un risultato esplosivo e, decisamente, tutto da scoprire.

Scorpione con ascendente Toro

Il mix di questi due segni è decisamente unico e in grado di dar vita a personalità poliedriche. L’ascendente Toro, infatti, tende ad addolcire le componenti più forti dello Scorpione donandogli un modo di esternare i sentimenti che non gli è tipico. Si ottiene quindi un misto di forza e dolcezza, passione e romanticismo, serietà di intenti e follia. Un mondo a se che tende ad irretire chiunque vi si trovi dinanzi, specie se si parla d’amore. I nativi dello Scorpione con ascendente Toro sono infatti in grado di mixare dolcezza e passione, offrendo una relazione sempre nuova e ricca di spunti. Il lato negativo? L’eccessiva possessività e gelosia del Toro che aggiunta a quella dello Scorpione fa di chi ha questo duo nelle stelle, qualcuno che non sa accettare mai un no e che avrà sempre bisogno di controllare chi ama o chi, più semplicemente, gli si relaziona.

Scorpione con ascendente Gemelli

I nativi dello Scorpione con ascendente Gemelli sono persone dalla personalità estremamente complessa. L’essere tipicamente riservato dello Scorpione si fonde infatti con il bisogno di socializzare dei Gemelli che a sua volta influenza anche la voglia di esplorare ogni possibile sfumatura del genere umano. Avere a che fare con nativi del segno che hanno l’ascendente Gemelli, implica quindi un test continuo dal quale è bene uscire vincitori. Lo scotto da pagare è infatti quello di essere messi da parte. La complicità dei due segni crea infatti persone bisognose di conoscere menti brillanti e con le quali confrontarsi di continuo, che siano in grado di farli sognare e che sappiano mostrar loro un fetta di mondo ancora non esplorata. La noia o la staticità, quando si parla di Scorpione con ascendente Gemelli, non può proprio esistere.

Scorpione con ascendente Cancro

I nativi dello Scorpione che hanno come ascendente il segno zodiacale del Cancro sono persone che speciali sotto diversi punti di vista. Prima di tutto i due segni tendono a smorzare i rispettivi difetti giungendo ad una personalità dolce ma discreta e possessiva al punto giusto ma senza uscite di testa. D’altro canto, si tratta di un connubio che denota una certa sensibilità e una femminilità che una volta sprigionata è impossibile da battere. Tra le alte cose emerge una spiccata forma di intuizione per tutto ciò che li circonda e che fa di chi si trova ad avere questo duo nelle stelle persone altamente sensitive e sempre pronte a cogliere cose che gli altri non noterebbero neppure. Infine, ma non meno importante, la passione mista a dolcezza che in amore rende questo connubio semplicemente insuperabile.

Scorpione con ascendente Leone

L’ascendente Leone rende i nativi dello Scorpione ancor più forti, imprevedibili e in grado di farsi notare in ogni circostanza. L’influenza di questo segno, rende infatti gli Scorpione meno riservati e più propensi a mettersi al centro dell’attenzione. Anche vanità e voglia di apparire si esaltano ai massimi livelli e si vanno ad unire al fascino misteriosi dei nativi del segno, rendendo il tutto più interessante. Sebbene all’apparenza, l’ascendente Leone porti lo Scorpione ad apparire più superficiale del solito, in realtà si tratta solo di una finzione. Le caratteristiche del segno principale sono infatti sempre attive, rendendo i nativi del segno attenti e perspicaci nonché sempre pronti a cogliere ogni sfumatura possibile del mondo che li circonda. Un particolare che ne fa un segno davvero difficile da comprendere e per questo in grado di affascinare praticamente chiunque.

Scorpione con ascendente Vergine

L’unione tra il segno dello Scorpione e l’ascendente Vergine da vita a personalità analitiche dalle qualità davvero sorprendenti, specie quando si tratta di carpire i segreti degli altri. Mentire in loro presenza è praticamente inutile e anzi, può rivelarsi deleterio, visto che il pessimismo innato della Vergine rende lo Scorpione ancor più vendicativo e cattivo quando si sente in qualche modo tradito. Mai dubitare dell’attenzione che i nativi del segno rivolgono alle cose perché nulla è per loro più importante del saper cogliere tutto ciò che può tornargli utile in caso di crisi. Detto ciò si tratta di un connubio che ha come punto debole quello di vedere sempre nero e di vivere di paranoie che se solo raramente tendono a scomparire sotto il peso della razionalità. Un aspetto che li rende particolarmente attratti da coloro che riescono a farli evadere dal loro status mentale, consentendogli di sentirsi più leggeri anche se solo per un po’.

