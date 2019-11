Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto per la prima serata con tutti i programmi che proporranno i canali in chiaro.

Cosa vedere in tv in questo sabato di novembre? Film, talent show o programmi di approfondimento? Cosa propongono i vari canali in chiaro per i propri telespettatori dopo la grande serata televisiva di venerdì? sono tante le proposte televisive per la serata, pronte ad accontentare tutti i gusti.

Consultiamo, dunque, il palinsesto televisivo…

Oggi in tv: palinsesto sabato 2 novembre

Raiuno – Ulisse: il piacere della scoperta – Quella Notte Sulla Luna (Documentario)

Ulisse ripropone con il racconto di Piero e Alberto Angela “Quella sera sulla luna, il 20 luglio 1969 ovvero un giorno che ha cambiato per sempre la storia del mondo e dell’umanità.

Raidue – N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 21 – Giustizia o vendetta (Telefilm)

La squadra di N.C.I.S. riapre un vecchio caso irrisolto risalente al 1989. L’obiettivo è trovare chi causò l’avvelenamento di alcuni bambini di cui uno morì.

Raitre – Le ragazze (Approfondimento)

Le ragazze raccontano l’evoluzione del nostro Paese attraverso figure femminili, famose e non, rappresentative di un aspetto storico e sociale di un determinato periodo di cui fanno parte.

Rete 4 – Il piccolo lord (Film)

Il patriarca di una famiglia lord inglese accetta come erede il bambino che il figlio morto ha avuto con una donna americana. Inizialmente schivo e diffidente, con il tempo, l’affetto per quel bambino gli fa cambiare idea aprendo il suo cuore verso il piccolo.

Canale 5 – Tu sì que vales (talent show)

Davanti alla giuria formata da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari, talenti da 0 a 99 anni si esibiscono con performance di ogni tipo. Ospiti della puntata in onda questa sera Emma Marrone e Alberto Urso.

Italia 1 – Vampiretto (Film)

Rudolph, un piccolo vampiro, isolato dal resto della famiglia quando il suo clan viene attaccato da un cacciatore di vampir, fa amicizia con un coetaneo umano che lo aiuterà a salvare la sua famiglia.

La7 – Little Murders – Stagione 3 Episodio 6 – Omicidio perfetto (Telefilm)

Serie televisiva francese ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Tv8 – F1 – GP Stati Uniti – Qualifiche (Sport)

Serata dedicata agli sportivi, in particolare agli amanti della Forumala 1 con le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti

Nove – Il colpo (Film)

Rapinatore professionista, dopo essere stato sorpreso dalle telecamere di sorveglianza, decide di ritirarsi, ma viene ricattata da un ricettatore per fargli rubare dei lingotti d’oro.

