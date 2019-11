Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto per la prima serata con tutti i programmi che proporranno i canali in chiaro.

Stasera in tv: palinsesto venerdì 1 novembre

Rai Uno – Tale e quale Show (Show)

12 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Chi troveremo quest’anno sul palcoscenico? Le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini, l’attrice Eva Grimaldi, le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, il cantautore Davide De Marinis, la cantante e compositrice Tiziana Rivale, i comici Gigi e Ross, il modello Francesco Monte, il doppiatore Francesco Pannofino, il cantante e pianista Agostino Penna, l’imitatore David Pratelli. In giuria tre mostri sacri della televisione: Loretta Goggi, presente sin dalla prima edizione, affiancata come lo scorso anno da Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 10 Episodio 19 – Legami difficili (Telefilm)

Callen, sfiorato da un proiettile durante una sparatoria, rimane ferito una gamba e si trova a trascorrere una serata di riposo forzato in compagnia del nipote Jake, con il quale cerca di recuperare il rapporto.

Rai Tre – Sei mai stata sulla luna (Film)

Un lavoro in una prestigiosa rivista internazionale di moda, una spider di lusso, viaggi in jet privato e una vita tra Milano e Parigi. Giulia, 30 anni, pare avere proprio tutto nella vita. Ci vorrà un viaggio in uno sperduto paese della Puglia e l’incontro con Renzo, affascinante contadino del posto, per far capire alla ragazza che, in fin die conti, qualcosa le manca: l’amore, una porta verso la felicità che però non sa proprio come raggiungere.