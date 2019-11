Scopriamo perché i nati sotto il segno dello Scorpione sono speciali e perché è bello averne almeno uno nella propria vita.

Quando si parla di segni zodiacali, ognuno ha le sue preferenze. In alcuni casi dipende dalle esperienze fatte con altri esponenti di un determinato segno e in altri dalla reputazione che hanno i vari membri dello zodiaco. Lo Scorpione, ad esempio, è noto per essere un segno misterioso, testardo e molto vendicativo. Tutte caratteristiche vere ma che spesso tendono a metterne in ombra altre che sono reali allo stesso modo ma che se mai notate possono mettere in ombra i nati sotto questo segno zodiacale. Oggi, quindi, dopo aver visto le caratteristiche principali dei nati sotto il segno dello Scorpione ed il rapporto che ha con gli altri segni dello zodiaco, scopriremo perché i nati sotto il segno dello Scorpione sono speciali.

I nati sotto il segno dello Scorpione sono spesso difficili da classificare e per questo motivo hanno in serbo diverse sorprese. Sebbene ci siano delle caratteristiche che più di tutti li identificano tendono infatti a mostrare lati di se sempre nuovi, finendo con il sorprendere anche chi ormai credeva di aver imparato a conoscerli.

Misteriosi come pochi, devono questa particolarità al loro essere estremamente riservati e al saper tenere per se ciò che pensano a meno di non ritenere corretto esprimersi davanti agli altri.

Sicuri di se, si conoscono benissimo e questo a volte li può rendere un po’ fastidiosi. Chi li conosce, però, sa bene come raramente si sbaglino, al punto da essere spesso interrogati dagli altri al fine di capire come comportarsi in determinate situazioni.

Se si scava più a fondo della comune superficie, si scoprirà che i nativi del segno sanno anche essere persone particolarmente gentili con chiunque si mostri in stato di bisogno.

Empatici e molto più sensibili di quanto non sembrino, sanno essere amici fedeli e sempre pronti a farsi in quattro pur di vedere felici le persone che amano. Questo li rende i confidenti ideali perché mai e poi mai andrebbero a dire in giro qualcosa che gli è stata confidata, sopratutto perché verso se stessi sono inflessibili e questo li porta a mantenere sempre un atteggiamento corretto

e senza sbavature.

Sempre come amici, sono molto bravi nel dare consigli e se si chiede loro aiuto si può star certi che metteranno ogni cosa da parte pur di rendersi utili. Sebbene non siano persone estremamente espansive, sanno dimostrare con i fatti ciò che provano e a volte sono in grado di compiere azioni davvero speciali per sottolineare quanto tengono agli altri. Sinceri come pochi, non dicono mai bugie e pretendono lo stesso con altri.

Di loro si può dire che rientrano a pieno titolo nel detto che dice che chi trova un amico trova un tesoro. C’è da aggiungere però una piccola postilla. Se traditi, tendono a non dimenticare, perdonano difficilmente e quando possono si vendicano.

Ma se non si hanno cattive intenzioni nel loro confronti non c’è nulla da temere ma solo da prendere.

In amore riescono ad essere un po’ più espansivi, legandosi indissolubilmente a chi amano e adoperandosi in tutti i modi per dare sempre il meglio di se. Se sentono di essere ricambiati possono dare vita ad un rapporto senza pari, fatto di unicità e rispetto ma anche di amore e di momenti speciali tutti da condividere. Del loro partner scelgono di essere amanti, amici, confidenti e tutto ciò che possono perché per loro l’amore viene prima di tutto e va vissuto sempre al massimo.

D’altro canto, come in amicizia non amano i tradimenti, di alcun tipo. E chi li conosce bene sa che è sempre meglio evitare di urtarli o di farli soffrire perché la loro risposta potrebbe arrivare anche dopo tempo ma sarà sempre ben premeditata e in grado di colpire sul vivo.

Più in generale i nativi del segno sono ottimi collaboratori e sul lavoro si impegnano al massimo. Pur amando lavori di tipo individuale, se si trovano a far squadra ce la mettono tutta, cercando di mettere gli altri a proprio agio e condividendo quanto più possono per il bene comune. Da loro non si deve stare in guardia perché sono persone oneste che non barano e che vogliono meritarsi i successi che gli arrivano. Per questo motivo sono ottimi colleghi, in grado di dare e senza mai chiedere nulla, o quasi. Il loro modo di essere gentile verso gli altri si estende anche ai semplici conoscenti. Ciò che conta è che non si remi contro di loro perché in tal caso, come già detto, non si fanno remore nel contro attaccare. Niente paura, però, sono anche persone intelligenti e in grado di porre fine ai rapporti senza particolari problemi. Per questi motivi, averli nella propria vita è sempre molto positivo.

