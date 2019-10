Andrea Filomena e Jessica Battistello, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, sono tornati insieme. Annuncio: “è ciò che mi rende felice”.

Ora è ufficiale: Andrea Filomena e Jessica Battistello sono tornati insieme. Dopo essersi lasciati alla fine dell’ultima edizione di Temptation Island, hanno deciso di riprovarci e sui social hanno annunciato il ritorno di fiamma.

Andrea Filomena e Jessica Battistello sono tornati insieme dopo Temptation Island: “è ciò che mi rende felice”

Andrea Filomena ha deciso di seguire il cuore e tornare tra le braccia di Jessica Battistello, la donna che avrebbe dovuto sposare prima di partecipare a Temptation Island. Con una foto, andrea ha così annunciato il ritorno di fiamma: “Ho deciso di mettere da parte l’orgoglio e riprendermi ciò che mi rende felice… TU o meglio NOI”, ha scritto.

Jessica, da parte sua, ha pubblicato la stessa foto scrivendo: “Vorrei scrivere tante, tantissime cose ma ci sarà tempo…. l’unica cosa che conta è che siamo ancora qui, INSIEME. Mi sei mancato come l’aria”.

Jessica e Andrea si erano lasciati definitivamente alla fine del falò di confronto a Temptation Island. La decisione di lasciarsi era arrivata dopo il flirt che Jessica aveva vissuto con il tentatore Alessandro all’interno del villaggio di Temptation. I due, tuttavia, durante il confronto nello studio di Uomini e Donne avevano dato l’impressione di essere ancora molto legati l’uno all’altra e così, dopo mesi, è arrivato l’annuncio che in molti si aspettavano. Immediata la reazione degli altri protagonisti del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia.

“A noi ‘esterni’ l’unica cosa che deve interessare e’ che tu sia contento. Chi vuole il tuo bene non ti giudica, non dice ne bravo ne cattivo, ti dice semplicemente, Andrea sono felice che tu sia felice. Ti voglio bene e ti sono vicino”, ha scritto David Scarantino mentre Katia Fanelli ha aggiunto – “e io sono felice per voi”.

