Stasera in tv, giovedì 31 ottobre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo che i canali in chiaro hanno studiato per la prima serata di questo giovedì 31 ottobre.

Pronte per concludere al meglio anche questo giovedì che precede il lungo weekend di fine ottobre?

Una serata di divertimento e relax ci vuole proprio e noi siamo pronti ad aiutarvi a realizzarla. Come? Regalandovi qualche prezioso consiglio per selezionare il giusto intrattenimento.

Che ne dite infatti di una serata divano e tv?

Se l’idea di un bel film o di una serie tv appassionante vi affascina ecco qui di seguito il palinsesto televisivo completo per la prima serata di oggi, un dettagliato elenco di tutto ciò che i canali in chiaro hanno pensato di proporci. Senza dubbio ci sarà anche l’opzione su misura per voi!

Pronte a sdraiarvi sul divano telecomando alla mano?

Stasera in tv: palinsesto giovedì 31 ottobre

Rai Uno – Un passo dal cielo – La fuga (Fiction)

“L’omicidio di un compagno di carcere di Kroess getta di nuovo ombre sinistre intorno al Maestro. Proprio quando Francesco inizia a comprendere più in profondità Kroess, il forestale ed Emma si trovano di fronte ad un nuovo ostacolo, apparentemente insormontabile. Nel frattempo, Vincenzo ed Eva arrivano a un punto di svolta nel loro rapporto.” (fonte: statseraintv.it)

Rai Due – Maledetti amici miei (Show)

Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi sono i quatto amici che, raggiunta e superata la mezza età, si ritrovano su un tetto con la volontà di confessare i momenti cruciali della loro vita. Li affiancheranno alcuni ospiti inattesi.

Rai Tre – A raccontare comincia tu (Show)

Torna Raffaella Carrà con il su nuovo programma, una serie di interviste intime e esclusive con “giganti” dei nostri giorni, personaggi che con le loro vite straordinarie hanno conquistato la fama e inciso il proprio nome nella storia del cinema, della musica, dello sport, dello spettacolo o di altri mondi d’interesse.