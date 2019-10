8 caratteristiche degli uomini che attraggono fatalmente le donne

Scolpiti nell’immagine di Apollo, alcuni uomini sembrano essere dotati di tutte le qualità necessarie per compiacere il gentil sesso. Ecco le 8 principali fonti di attrazioneper una donna

Dotati di una divinità greca, salgono al rango di Adone per fare conquiste, sperando di trovare un giorno chi riuscirà a domare il loro ardore. Tuttavia, spesso le relazioni amorose e gli appuntamenti si susseguono, gli scontri diretti si moltiplicano e la donna dei sogni sembra sempre più assomigliare ad una chimera. E’ colpa di Cupido che volta loro le spalle? No, il punto è che gli uomini non hanno ancora capito cos’è che fa capovolgere il cuore delle donne.

Al primo appuntamento, tutti cerchiamo di mostrarci nella nostra luce migliore. Decisi a sfoderare le nostre armi migliori, mostriamo l’immagine che pensiamo che l’altro stia cercando, senza renderci conto che questa persona non è interessata a ciò che abbiamo deciso di mostrare.

In effetti, le donne sanno già esattamente cosa le attrae di un uomo, anche se spesso non lo condividono con le loro controparti maschili. Discrete e attente, preferiranno giudicare da sole se chi le corteggia ha i mezzi per sedurle.

Le donne sono attratte dagli uomini con queste 8 qualità

Secondo il sito web The List, 8 qualità maschili attirerebbero in particolare le donne. Cari uomini concentratevi su ciò che le donne trovano attraente nel sesso opposto:

Un uomo che accetta i suoi capelli grigi

Buone notizie per gli uomini over 40, le donne indipendenti e sicure di loro hanno una piccola debolezza per i capelli grigi! Ma attenzione, vogliono un uomo che li ccetta e che li valorizza. Attratti dal potere che emana da un uomo più maturo, sono sensibili al fascino e alla virilità di quest’ultimo.

Un uomo che suda mentre fa sport

Nonostante la credenza popolare che la sudorazione sia associata a un amore mortale, questa secrezione corporea (ovviamente a una dose moderata) sarebbe molto apprezzata dalle donne. L’odore emesso è in realtà la firma dell’uomo che rilascia feromoni che possono influenzare la percezione che quest’ultima ha di lui.

Un uomo che indossa un’uniforme

Fantasia immutabile e senza tempo, l’uomo in divisa intriga, affascina e attira la curiosità della sua compagna. Serio e rigoroso in questo vestito che mette quotidianamente, restituisce l’immagine di un uomo affidabile dedicato al suo lavoro.

Un uomo che corre dei rischi

Non sorprende che le donne apprezzino particolarmente gli uomini che sono in grado di correre rischi e iniziative senza necessariamente conoscere il risultato. Ammirando il potere associato a questo processo decisionale, sono incantate dall’uomo che affronta dei rischi nella vita.

Un uomo con una voce profonda

Le donne sono sensibili a una voce profonda, quasi rauca che ravviva l’istinto virile e animale dell’uomo. L’intonazione del tuo interlocutore può fare la differenza per una seduzione che si rivelerà definitiva o meno.

Un uomo gentile con i suoi cari



Al di là della virilità che le donne cercano in un uomo, dovresti sapere che prestano la stessa attenzione alla sua gentilezza verso coloro che gli sono cari. Senza dire una parola, presteranno attenzione al loro comportamento nei confronti dei loro cari perché questo è ciò che permetterà loro di sapere con chi hanno a che fare veramente.

Un uomo che ama cucinare

Un uomo che sa cucinare è, al di là di una partner in grado di preparare buoni piatti, rappresenta un compagno su cui la donna può contare per vivere una relazione sana ed equilibrata. Attraverso attenzioni minime come preparare la cena dopo una lunga giornata, assicura il benessere di quest’ultima che vorrà solo fare lo stesso per lui.

Un uomo che sa essere naturale

Un uomo costantemente rigido può essere intimidatorio o addirittura apparire falso. Sebbene le donne possano apprezzare gli uomini stoici e sicuri di loro stessi, ciò non impedisce loro di trovare la vulnerabilità toccante, specialmente in momenti che favoriscono il riavvicinamento. Ciò consente loro di sentirsi sicure di aprirsi, rafforzando gradualmente la fiducia che desiderano instaurare con il proprio partner.

